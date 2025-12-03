¿Por qué Carlos Slim asegura que la jornada laboral de 40 horas no es viable para México?

El anuncio del Gobierno de México del 3 de diciembre confirmó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales será una realidad a partir de 2026, aplicándose de manera gradual hasta completarse en 2030.

Aunque para muchos trabajadores esto representa un avance histórico en derechos laborales y calidad de vida, no todos están convencidos. Entre ellos, el empresario Carlos Slim, quien una vez más expresó su desacuerdo con esta reforma y reiteró por qué considera que no es viable para el país.

CARLOS SLIM SE OPONE A JORNADA LABORAL DE 40 HORAS EN MÉXICO

La discusión no es nueva. Desde hace meses, grupos empresariales advirtieron que una semana laboral de 40 horas, con dos días de descanso obligatorios, podría generar complicaciones en la operación diaria de múltiples sectores.

Incluso, hubo quienes solicitaron que esas 40 horas fueran "sin pausas", bajo el argumento de que los descansos afectarían la productividad. Esto, pese a que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde más se trabaja y donde, paradójicamente, menos se refleja en productividad real.

Según datos oficiales, uno de cada cuatro mexicanos labora más de 48 horas semanales, y el presentismo sigue siendo una práctica profundamente arraigada. En este contexto, Carlos Slim ha sido una de las voces más críticas.

CARLOS SLIM PROPONE OTRAS ALTERNATIVAS

El magnate afirmó que no ve viable la reducción a 40 horas y planteó sus alternativas. Propuso mantener las 48 horas actuales, pero distribuidas en solo cuatro días de trabajo de 12 horas cada uno.

Según él, esto podría mejorar el equilibrio entre días libres y días laborales sin afectar la operación de las empresas. Además, insistió en elevar la edad de jubilación a los 75 años, argumentando que la esperanza de vida actual supera por mucho la existente cuando se definió el retiro a los 65.

Slim ha repetido su postura desde 2023: "es mejor trabajar 48 horas y ganar más, que 40 horas y ganar menos". Para él, la reducción sin un plan compensatorio puede poner en riesgo la sostenibilidad de las pensiones y la viabilidad económica tanto de trabajadores como de empresas.

Mientras tanto, su propio patrimonio continúa al alza, pues recientemente la revista Forbes lo ubicó nuevamente entre las mayores fortunas del mundo, en la posición 18 global.

PANORAMA LABORAL GLOBAL

La reforma para la jornada de 40 horas no es una innovación radical, ya que la mayoría de los países de la OCDE ya opera con este estándar desde hace décadas.

México y Colombia se mantienen como los que más horas trabajan, con más de 2 mil 400 horas al año en promedio, muy por encima de naciones como Alemania, donde la cifra es casi mil horas menor.

El Ejecutivo enviará en los próximos días la iniciativa al Congreso para realizar las reformas constitucionales necesarias.

De aprobarse conforme a lo previsto, México se sumará a las naciones que apuestan por horarios laborales más humanos y equilibrados, con la meta clara de alcanzar la semana laboral de 40 horas en 2030.