¿Por qué no abrirán los bancos el viernes 12 de diciembre?

Diciembre avanza y con él surge la clásica duda de los días en los que las instituciones bancarias no operan en México. Para evitar contratiempos, conviene entender la razón detrás de esta suspensión y conocer las alternativas disponibles.

DÍA DEL BANCARIO

El 12 de diciembre se conmemora el Día del Banquero y la Banquera, una fecha oficial para el sector financiero establecida por la Asociación de Bancos de México (ABM), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Diario Oficial de la Federación.

Por ello, todas las instituciones financieras del país cierran sus sucursales y suspenden actividades presenciales en ventanilla. No es un día festivo nacional, pero sí un descanso obligatorio para quienes laboran en la banca.

Este paro de operaciones tiene impacto directo en millones de usuarios, ya que los bancos siguen siendo uno de los servicios más utilizados para pagos, transferencias y trámites administrativos.

Por esa razón, se recomienda anticipar cualquier operación presencial que necesite realizarse antes del 12 de diciembre.

OPCIONES PARA OPERAR CUANDO LOS BANCOS NO ABREN

A pesar del cierre, existen alternativas para quienes necesitan realizar movimientos urgentes:

Sucursales ubicadas dentro de supermercados o almacenes comerciales, que sí operan ese día. Más de 60 mil cajeros automáticos en todo el país. Más de 50 mil corresponsales bancarios, como tiendas de conveniencia, farmacias y negocios autorizados. Banca digital, electrónica y telefónica, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Estas opciones permiten efectuar pagos, retiros, consultas y transferencias sin necesidad de acudir a una sucursal tradicional.

¿QUÉ DÍAS FESTIVOS HAY EN DICIEMBRE DE 2025?

La Ley Federal del Trabajo establece solo un día de descanso obligatorio en diciembre:

25 de diciembre (Navidad)

Aunque el 12 de diciembre no es festivo oficial, muchas empresas suelen suspender actividades por el Día de la Virgen de Guadalupe, lo que coincide con el cierre bancario y genera todavía más confusión.

OTROS DÍAS EN LOS QUE LOS BANCOS NO BRINDAN SERVICIO

Cada año, la CNBV publica el calendario oficial de días sin servicio bancario. Los descansos incluyen:

Año Nuevo

Día de la Constitución

Natalicio de Benito Juárez

Jueves y Viernes Santo

Día del Trabajo

Día de la Independencia

Día de Muertos

Revolución Mexicana

Día del Empleado Bancario (12 de diciembre)

Navidad

Con esta información, es mejor organizar pagos y trámites con anticipación para evitar contratiempos en una de las temporadas más movidas del año.