¡Rompe la piñata, no tus finanzas! Recomendaciones para hacer rendir tu aguinaldo

Cada fin de año, millones de trabajadores en México esperan con emoción el aguinaldo, un ingreso extra que puede convertirse en un gran aliado para cerrar el año con tranquilidad... o en un dolor de cabeza si no se administra con cuidado. Por eso, es importante saber cómo aprovecharlo de forma inteligente y evitar que se esfume entre compras impulsivas y deudas.

¿QUÉ ES EL AGUINALDO Y QUIÉN DEBE RECIBIRLO?

El aguinaldo es una prestación obligatoria que equivale, como mínimo, a 15 días de salario. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre. Este año, cerca de 39 millones de trabajadores del sector público y privado recibirán este beneficio.

Incluso si alguien no cumplió un año completo en su empleo, tiene derecho a recibir la parte proporcional según el tiempo trabajado, sin importar si sigue laborando al momento del pago.

¿EN QUÉ GASTAN LOS MEXICANOS SU AGUINALDO?

Diversas encuestas muestran que gran parte de este ingreso adicional suele destinarse a gastos de temporada. Por ejemplo, algunos estudios apuntan que:

26 por ciento lo usa para comprar regalos .

. 24 por ciento lo dedica a las cenas de Navidad y Año Nuevo .

. 22 por ciento lo destina al pago de deudas .

. 12 por ciento lo enfoca en vacaciones.

Aun así, una tendencia clara es el uso del aguinaldo para ponerse al corriente con los adeudos: en algunos sondeos, hasta 32% de las personas lo emplean para pagar tarjetas o créditos. Además, los regalos más buscados siguen siendo ropa y calzado, mientras que el efectivo continúa como el método de pago más común.

CÓMO HACER RENDIR TU AGUINALDO

Recibir dinero extra siempre emociona, pero administrarlo bien puede hacer la diferencia entre iniciar el año con tranquilidad o con preocupaciones. Estas recomendaciones pueden ayudarte:

Elabora un presupuesto

Antes de gastar, revisa cuánto tienes y cuánto puedes destinar. Un presupuesto te permite establecer límites y evitar comprometer dinero que necesitarás más adelante.

Liquida deudas de corto plazo

Destina una parte de tu aguinaldo a pagar lo que debes, especialmente en tus Tarjetas de Crédito. Empezar el año sin adeudos o con menos compromisos dará un respiro a tus finanzas.

Planea tus compras

Evita caer en compras impulsivas. Si haces una lista y comparas precios con anticipación, podrás ahorrar más de lo que imaginas.

Compara antes de comprar

Revisar costos en diferentes tiendas físicas y en línea puede ayudarte a obtener mejores ofertas sin sacrificar calidad.

Separa una parte para ahorrar

Guarda al menos el 20 por ciento de tu aguinaldo. Ese colchón puede ser clave para enfrentar emergencias, comenzar enero con tranquilidad o cubrir gastos imprevistos.

Considera invertir

Otra opción es hacer que tu aguinaldo crezca. Invertir en instrumentos seguros o realizar aportaciones voluntarias a tu Afore puede ser una buena estrategia a largo plazo.

Si vas a comprar en línea, hazlo con seguridad

Si realizas tus compras por internet, asegúrate de que el sitio sea confiable: revisa que tenga el protocolo https y el candado de seguridad en la barra del navegador. Verifica también sus políticas de envío, devoluciones y privacidad.

Cuando pagues con tarjeta, solicita que la operación se realice frente a ti y conserva los comprobantes para cualquier aclaración.

¿NO RECIBISTE TU AGUINALDO?

Si tu empleador no lo paga o lo hace fuera del plazo establecido, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría y apoyo.

El verdadero propósito del aguinaldo es ayudarte a cubrir los gastos de fin de año y empezar el siguiente con más estabilidad. Una buena administración puede evitar la temida cuesta de enero y permitirte construir una base financiera más sólida para tus metas personales y familiares.

Para dudas o más información, puedes comunicarte a Condusef al 01 800 999 8080 o visitar su sitio oficial www.gob.mx/condusef

.