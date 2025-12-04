¿No Break o Regulador? Profeco te dice cuál es mejor para proteger tus equipos en cada caso

En su edición de diciembre 2025, la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abordó una de las dudas más comunes entre quienes buscan proteger sus aparatos electrónicos: ¿qué conviene más, un regulador de voltaje o un no-break?

La dependencia explicó que, ante las variaciones eléctricas frecuentes en diversas zonas del país, elegir correctamente puede evitar daños costosos, pérdida de información e incluso una reducción en la vida útil de tus equipos.

Las fluctuaciones de voltaje no son un asunto menor, ya que un pico eléctrico puede inutilizar componentes sensibles, mientras que un apagón repentino puede provocar fallas en sistemas operativos o pérdidas de datos.

REGULADORES VS. NO-BREAKS ¿CUÁL CONVIENE MÁS?

Por ello, Profeco recordó que existen dos herramientas principales para enfrentar estos problemas: los reguladores y los no-breaks, cada uno con funciones y niveles de protección distintos.

Los reguladores son equipos diseñados para estabilizar la corriente eléctrica. Funcionan como una barrera ante subidas o bajadas de voltaje, manteniendo un nivel seguro para que aparatos como computadoras de escritorio, pantallas LED, monitores y consolas no sufran daños internos.

Su tarea principal es evitar que una fluctuación comprometa los componentes electrónicos.

Por otro lado, los no-breaks cumplen una doble función. Además de ofrecer cierto nivel de regulación, brindan energía temporal gracias a su batería interna, permitiendo que los dispositivos permanezcan encendidos durante un apagón.

Esto da tiempo para guardar archivos, finalizar tareas o apagar correctamente los equipos. Aunque su potencia no es suficiente para aparatos de alto consumo, funcionan muy bien para computadoras, impresoras, televisores y dispositivos esenciales.

Profeco señala que la elección depende de las necesidades del usuario. Si lo que buscas es mantener un suministro estable y proteger tus equipos de variaciones abruptas, un regulador es suficiente.

Pero si necesitas un respaldo de energía ante apagones frecuentes, el no-break es la opción más conveniente.

TIPOS DE NO-BREAK Y NIVEL DE PROTECCIÓN

Profeco también clasifica los no-breaks según su nivel de protección:

Sin regulador de voltaje: Solo mantienen encendidos los equipos durante cortes de luz. No regulan de manera continua, pero previenen picos y sobrecargas. Ideales para usos básicos.

Solo mantienen encendidos los equipos durante cortes de luz. No regulan de manera continua, pero y sobrecargas. Ideales para usos básicos. Con regulador de voltaje: Ofrecen respaldo y regulación constante. Recomendados para computadoras, consolas y equipos que requieren protección continua.

Ofrecen constante. Recomendados para y equipos que requieren protección continua. Con software de monitoreo: Se conectan por USB o puerto RS232 y permiten revisar el estado del sistema, programar apagados automáticos y extender la vida de la batería. Son la alternativa para quienes buscan control avanzado.

Con estas recomendaciones, Profeco busca que los consumidores identifiquen mejor qué tipo de protección necesitan y eviten sorpresas desagradables con sus equipos electrónicos. Aquí, la elección correcta puede ahorrarte dinero... y varios dolores de cabeza.