Precio del dólar hoy sábado 6 de diciembre: así amaneció el tipo de cambio

El dólar estadounidense abrió la jornada de este sábado 6 de diciembre de 2025 con un ligero movimiento respecto al cierre previo, manteniéndose dentro de una banda estable pero con variaciones entre instituciones financieras.

Para quienes realizan operaciones en moneda extranjera como pagos, remesas, compras en ventanilla o transacciones comerciales, es importante conocer el comportamiento del tipo de cambio, especialmente en un fin de semana en el que los movimientos bancarios pueden presentar ajustes.

De acuerdo con los promedios de apertura, el dólar se vende este sábado en 18.17 pesos por unidad en México, mientras que los bancos establecen sus propios precios de compra y venta conforme avanza el día.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio interbancario al cierre del viernes 5 de diciembre de 2025 fue de 18.1824 pesos por dólar, cifra que sirve como referencia para instituciones financieras y operaciones oficiales.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este sábado, Banxico actualizó el tipo de cambio que se utilizará para el pago de obligaciones denominadas en dólares, ubicándolo en 18.2293 pesos por cada divisa estadounidense.

El FIX se calcula con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 6 DE DICIEMBRE

Los precios del dólar en ventanilla bancaria para este sábado:

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 17.00 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 16.95 | Venta: 18.55 peos

: Compra: 16.95 | Venta: 18.55 peos Citibanamex : Compra: 17.61 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.61 | Venta: 18.65 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El tipo de cambio puede sufrir variaciones a lo largo del día, especialmente en sucursales bancarias y casas de cambio. El precio final en ventanilla depende de factores como la demanda, el mercado internacional y las políticas internas de cada institución.