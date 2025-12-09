¿Qué transferencias bancarias podrían ser bloqueadas a partir del 1 de enero de 2026?

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor un cambio que modificará por completo la forma en que los usuarios mexicanos realizan operaciones digitales desde sus apps bancarias.

Las instituciones financieras estarán facultadas para bloquear transferencias o pagos que superen un límite específico configurado por cada persona.

¿POR QUÉ LOS BANCOS PODRÁN BLOQUEAR TRANSFERENCIAS?

Esta medida, lejos de ser un capricho burocrático, forma parte de una estrategia nacional para contener el fraude cibernético, un delito que ha crecido de manera preocupante en los últimos años.

El punto clave es la entrada en operación del Monto Transaccional del Usuario (MTU). A partir del 1 de enero, cualquier transferencia, pago o movimiento que rebase el límite personalizado establecido por el cliente podrá detenerse automáticamente o requerir una validación adicional antes de concretarse.

Este límite no es nuevo: desde octubre comenzó un periodo de transición para que los bancos habilitaran la herramienta y los usuarios configuraran su propio tope. Pero en 2026 deja de ser opcional: ahora será parte obligatoria del sistema de seguridad de toda la banca digital.

¿CÓMO SURGIÓ EL MTU Y QUÉ CAMBIA?

El MTU deriva de una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2024. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizó la normativa con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y respuesta ante fraudes, obligando a las instituciones de crédito a implementar un plan de gestión específico para combatirlos.

Además, la normativa catalogó detalladamente las "conductas observables" asociadas al fraude, como:

Suplantación de identidad del usuario.

Robo de datos personales y financieros.

Suplantación de instituciones bancarias.

Uso de información privilegiada por empleados.

Instalación de malware en dispositivos para manipular operaciones.

Alteración o falsificación de cheques.

La Secretaría de Hacienda señaló que los fraudes cibernéticos crecieron 40% entre 2018 y 2024, siendo el phishing el método más frecuente.

¿QUÉ TRANSFERENCIAS PODRÍAN SER BLOQUEADAS DESDE ENERO DE 2026?

Cualquier transferencia o pago digital que exceda el MTU configurado por el usuario. No importa si se trata de enviar dinero a un familiar, pagar un servicio o realizar un traspaso entre cuentas propias: si el monto rebasa el límite establecido en la app, el banco podrá:

Bloquear temporalmente la operación.

Solicitar autenticación adicional.

Requerir verificación reforzada (biometría, token, NetKey, etc.).

Si el usuario no ha configurado su MTU, algunas instituciones podrían aplicar límites predeterminados que también pueden frenar las operaciones.

¿CÓMO ESTABLECER EL MTU EN TU APP BANCARIA?

Para evitar bloqueos inesperados, lo ideal es configurar tu límite manualmente. Los bancos lo habilitaron de la siguiente manera:

HSBC

Entra a "Transferir y pagar". Selecciona "Editar límite por transferencia". Ajusta el monto deseado. El cambio se aplica al instante.

BBVA

En el "Menú", elige "Configuración". Entra a "Límites de operaciones". Edita el límite por operación, diario y mensual.

SANTANDER

Abre el "Menú". Selecciona "Administración de mis cuentas" ? "Configuración límite importe". Ajusta el monto en "transferencia rápida".

BANORTE

Ingresa al "Menú". Entra a "Ajustes generales". Selecciona "Modificar límite de tarjeta" y ajusta el monto.

BANAMEX

Entra al detalle de tu cuenta de débito. Toca "Límite de Transacción" ? "Editar". Introduce el monto y verifica con contraseña, biométricos o NetKey. Confirma el cambio.

Es indispensable tener el NetKey activo (físico o móvil) y las notificaciones encendidas para completar el proceso sin contratiempos.