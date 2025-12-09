  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 9 de diciembre: Peso mexicano inicia la semana con depreciación

La moneda nacioanl comenzó la semana con una depreciación y los bancos ajustaron sus cotizaciones, sujetas a cambios durante la jornada

Dic. 09, 2025
El peso mexicano comenzó la semana con una depreciación frente al dólar estadounidense, luego de registrar una caída de 0.53 por ciento en la jornada del lunes, lo que presionó al tipo de cambio al alza. Para este martes, el precio promedio del dólar en México se ubica en 18.28 pesos por unidad.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el dólar cerró el lunes 8 de diciembre de 2025 en 18.2559 pesos, cifra obtenida del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, por la continua fluctuación en el mercado cambiario durante la jornada, el tipo de cambio cerró en 18.26 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

El DOF publicó el tipo de cambio FIX determinado por Banxico para este martes 9 de diciembre, el cual se ubicó en 18.2367 pesos por dólar.

Para el pago de obligaciones en moneda extranjera, Banxico estableció un tipo de cambio de 18.1860 pesos por billete verde.

El FIX se calcula con base en el promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE DICIEMBRE

Al corte de este martes, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.40 | Venta: 18.54 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.70 | Venta: 18.72 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, por lo que el precio mostrado en ventanilla podría diferir al momento de realizar operaciones. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

