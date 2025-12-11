Cheque de caja o cheque certificado: ¿Cuál te conviene y por qué?

En México, los cheques de caja y los cheques certificados se han convertido en alternativas confiables para realizar pagos de alto valor, especialmente cuando no se aceptan cheques personales, tarjetas bancarias o grandes sumas en efectivo. Sin embargo, aunque ambos son considerados "cheques oficiales", existen diferencias clave que pueden influir en cuál es la mejor opción para cada situación.

Además, autoridades financieras han advertido sobre el creciente fraude relacionado con la falsificación de estos documentos, por lo que entender su funcionamiento y cuándo conviene cada uno es fundamental para evitar caer en estafas.

¿QUÉ ES UN CHEQUE DE CAJA?

El cheque de caja es emitido directamente por el banco o la cooperativa de crédito, usando fondos de la propia institución. Cuando un cliente lo solicita, el banco retira el dinero de su cuenta y lo transfiere a una cuenta interna, desde la cual se expide el cheque, que va firmado por el banco, no por el cliente.

¿DÓNDE OBTENERLO?

En sucursal bancaria .

. En la banca en línea o en la app del banco (en algunos casos).

o en la app del banco (en algunos casos). Incluso personas sin cuenta pueden adquirirlo pagando en efectivo.

El costo suele encontrarse entre 10 y 15 dólares por documento. Al solicitarlo, se debe proporcionar el nombre del beneficiario y una identificación oficial.

¿QUÉ ES UN CHEQUE CERTIFICADO?

Un cheque certificado funciona como un cheque personal, pero con un nivel adicional de seguridad. El banco verifica que el titular tenga fondos suficientes y certifica su firma. El dinero no se transfiere al banco, sino que se reserva dentro de la cuenta del cliente hasta que el beneficiario lo cobre.

A diferencia del cheque de caja, este sí es firmado por el cliente.

¿DÓNDE OBTENERLO?

Debe solicitarse en persona en la sucursal .

. No todos los bancos lo ofrecen.

Requiere identificación oficial .

. El costo ronda los 15 a 20 dólares.

¿CUÁL CONVIENE MÁS?

En la mayoría de los casos conviene más el cheque de caja. Es el más seguro porque el banco retira el dinero de tu cuenta y lo respalda directamente. Por eso casi siempre lo aceptan sin problema en compras grandes, como un auto o una casa.

El cheque certificado también es seguro, pero el dinero se queda en tu cuenta y solo se "aparta", lo que hace que algunos comercios no lo acepten. Además, solo se puede pedir en sucursal y no todos los bancos lo ofrecen.