Precio del dólar hoy miércoles 10 de diciembre: Peso mexicano avanza frente la divisa estadounidense

El peso mexicano continúa mostrando solidez frente al dólar estadounidense y este miércoles 10 de diciembre de 2025 inicia la jornada con un tipo de cambio promedio de 18.19 pesos por billete verde en bancos del país. La divisa nacional suma un nuevo avance tras el buen desempeño registrado durante la sesión del martes, cuando logró apreciarse de manera relevante.

Durante el 9 de diciembre, la moneda mexicana se cotizó en 18.18 pesos, lo que representó una ganancia diaria del 0.38 por ciento, consolidando así una racha positiva ante factores externos favorables y expectativas económicas estables para el cierre del año. No obstante, debido a que el tipo de cambio fluctúa durante todo el día, el dólar terminó la jornada en 18.20 pesos por unidad, un nivel ligeramente superior al FIX pero dentro del comportamiento habitual del mercado cambiario.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, se ubicó en 18.1940 pesos por dólar para este miércoles 10 de diciembre de 2025.

Además, Banxico estableció que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares quedó en 18.2367 pesos por divisa estadounidense.

El FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio entre las cotizaciones del mercado mayorista y se difunde al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 DE DICIEMBRE

Al corte de este miércoles, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca : Compra: 17.55 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.55 | Venta: 18.84 pesos Banorte: Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos

Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.34 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.34 | Venta: 18.87 pesos Citibanamex : Compra: 17.64 | Venta: 18.66 pesos

: Compra: 17.64 | Venta: 18.66 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar puede variar a lo largo del día debido a los movimientos del mercado y a factores internacionales. Por ello, si se planea realizar operaciones en ventanilla, es recomendable verificar el tipo de cambio directamente en con la institución bancaria para confirmar el valor actualizado.