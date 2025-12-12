  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 12 de diciembre: Peso mexicano cierra la semana con ganancia

La moneda nacional cerró la semana con una ganancia importante frente al dólar, registrando su mejor nivel desde julio del año pasado

Dic. 12, 2025
En el cierre de la semana laboral, el peso mexicano volvió a consolidar una racha positiva frente al dólar estadounidense, manteniendo la tendencia de apreciación observada en los últimos días. Este viernes 12 de diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio en México se ubica en 18.03 pesos por dólar, en un entorno marcado por menor volatilidad y una mayor confianza de los mercados en la economía nacional.

Durante la jornada del jueves, la moneda mexicana registró una ganancia significativa al fortalecerse 0.7 por ciento respecto al cierre del miércoles, alcanzando con ello su mejor nivel desde julio del año pasado.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial correspondiente al cierre del jueves 11 de diciembre de 2025 se ubicó en 18.0354 pesos por dólar, según el promedio de las transacciones bancarias registradas.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por tratarse del Día del Empleado Bancario, el tipo de cambio FIX, que normalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación, no se difundió este viernes.

Aun así, Banxico informó que el tipo de cambio aplicable para obligaciones en dólares correspondiente a este 12 de diciembre se fijó en 18.2085 pesos por divisa estadounidense.

El FIX es determinado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, con base en las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 12 DICIEMBRE

Al corte de este viernes, las principales financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.40 | Venta: 18.69 pesos
  • Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.97 | Venta: 18.50 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.67 | Venta: 18.69 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

El precio del dólar puede variar durante el día según las condiciones del mercado, por lo que la cotización podría ser distinta al momento de acudir a ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

