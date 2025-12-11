México y Brasil endurecen impuestos y regulación sobre casinos en medio de expansión del mercado

Los gobiernos de México y Brasil avanzan en medidas para aumentar la carga fiscal y reforzar la regulación del sector de apuestas, en un contexto de crecimiento de las plataformas en línea y de preocupación por la protección de los consumidores.

De acuerdo con datos de una encuesta sobre el Perfil del Apostador Brasileño del casino online de KTO, la mayoría de los usuarios afirma participar en apuestas con baja frecuencia: un 27,55% lo hace solo en ocasiones puntuales a lo largo del año y un 20,42% entre una y dos veces por mes. Estos estudios indican también que un 38% utiliza las apuestas deportivas como complemento de los ingresos mensuales, mientras un 12% declara que esta práctica es su principal fuente de recursos, lo que especialistas consideran un comportamiento de riesgo.

¿Cuál es la propuesta de México en el Paquete Económico 2026?

En México, el Paquete Económico 2026 enviado al Congreso plantea elevar la tasa aplicada a operadores de apuestas presenciales y digitales del 30% al 50%. La Secretaría de Hacienda sostiene que el ajuste forma parte de un grupo de "impuestos saludables" que incluye también bebidas azucaradas y tabaco, con el objetivo de incrementar la recaudación y atender costos sociales relacionados con estas actividades.

La proyección del Gobierno Federal es superar los MX$8,7 billones en ingresos totales, con MX$5,8 billones provenientes de impuestos. Representantes de asociaciones empresariales advierten que el aumento podría reducir el interés de inversionistas y presionar a operadores que ya enfrentan gastos relevantes en tecnología, cumplimiento normativo y sistemas de control. Para estos grupos, la discusión fiscal debería incluir la actualización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, considerada desfasada frente al actual entorno digital.

¿Qué cambios discute Brasil para el mercado de apuestas deportivas?

En Brasil, el foco está en la regulación y en la protección del consumidor. Durante una audiencia pública en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, el secretario nacional de Apuestas Deportivas y de Desarrollo Económico del Deporte, Giovani Rocco, recordó que el mercado regulado tiene apenas once meses de vigencia. Según el funcionario, la falta de reglamentación efectiva después de la ley de 2018 permitió la creación de más de 20 mil sitios de apuestas operando sin autorización.

Rocco explicó que la explotación de loterías y apuestas es una concesión de servicio público y depende de la supervisión del Estado. Datos del Ministerio de Hacienda señalan que más de 23 mil plataformas clandestinas ya fueron bloqueadas en el país, lo que evidenció vulnerabilidades en la protección de los usuarios. En la audiencia, parlamentarios defendieron la necesidad de reglas claras para los operadores, mecanismos de verificación y canales de atención que permitan identificar prácticas abusivas.

¿Qué revelan los estudios sobre el comportamiento y los gastos de los jugadores?

Los levantamientos del casino online Brasileño muestran que, al considerar juegos con apuestas en línea, las loterías concentran el 54% de la preferencia de los usuarios, seguidas por las apuestas deportivas con el 42%. Juegos de casino y modalidades similares aparecen en porcentajes menores, aunque mantienen un público relevante. En cuanto a la motivación para apostar en deportes, el 72% menciona la diversión como principal razón, mientras un 19% señala el deseo de conectarse y socializar con amigos y un 18% indica que lo hace para seguir modalidades deportivas de su interés.

Los datos también muestran que la mayoría de los jugadores mantiene gastos reducidos: un 63% dice destinar hasta 100 reales al mes a apuestas deportivas y el ticket medio general es de 61,52 reales, con el 90% de los depósitos por montos inferiores a 100 reales. En relación con la elección de plataforma, un 40% afirma que raramente cambia de operador o nunca lo hace y un 28% dice cambiar solo de forma ocasional, lo que suma un 68% con comportamiento de fidelidad a la marca.

Especialistas señalan que cualquier ajuste debe considerar no solo la recaudación y la estabilidad de las cuentas públicas, sino también la capacidad del Estado para reducir la actuación de plataformas no autorizadas y promover un entorno más seguro para los consumidores, con herramientas de monitoreo y prevención de comportamientos de riesgo.