Precio del dólar hoy domingo 14 de diciembre: el peso mexicano se cotiza estable frente al dólar

Al concluir la semana laboral, el peso mexicano mantuvo su avance frente al dólar estadounidense, reafirmando la tendencia favorable registrada en días recientes. Este domingo 14 de diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio en México se sitúa en 18.0264 pesos por dólar, en un contexto de baja volatilidad y señales de estabilidad que han fortalecido la confianza de los mercados en la moneda nacional.

En la jornada del jueves, el peso mostró un comportamiento estable al registrar una variación de 0.00 por ciento respecto al cierre del miércoles, nivel con el que se mantuvo en su mejor rango observado desde julio del año pasado, reflejando un equilibrio en el mercado cambiario.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este domingo 14 de diciembre de 2025, el tipo de cambio promedio del dólar en México se ubicó en 1 dólar = 18.0264 pesos, sin cambios significativos respecto al día anterior, marcando estabilidad en el mercado cambiario general. En el mercado interbancario y FIX —la referencia utilizada para operaciones y pago de obligaciones en dólares— el rango observado en jornadas recientes ha oscilado alrededor de los 18.00 pesos por dólar, reflejando una ligera variación semanal pero manteniendo un nivel relativamente estable.

El FIX es determinado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, con base en las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 14 DICIEMBRE

Al cierre de este domingo, las instituciones bancarias más relevantes del país presentan los siguientes valores para operaciones de compra y venta del dólar en sucursales.

Afirme: Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.40 | Venta: 18.69 pesos

Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 16.97 | Venta: 18.50 pesos

Citibanamex: Compra: 17.52 | Venta: 18.48 pesos

Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El valor del dólar puede presentar cambios a lo largo de la jornada debido al comportamiento del mercado, por lo que el monto final puede diferir al momento de realizar la operación en sucursal.