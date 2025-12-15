Cenas de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuánto cuesta preparar un pavo al horno este 2025?

Uno de los platillos tradicionales de la cena navideña es el pavo al horno, que en muchos hogares se prepara de forma casera siguiendo la receta familiar.

Por ello, contar con los ingredientes con anticipación y elaborar un presupuesto puede ser de gran ayuda, sobre todo en un contexto donde los precios de alimentos suelen registrar variaciones importantes durante diciembre.

A continuación, se desglosa cuál es el costo final para preparar el pavo al horno durante esta Navidad 2025, con el fin de anticiparse a la compra de ingredientes y asegurar que el resultado final deleite a los comensales en las celebraciones decembrinas, sin que el bolsillo salga chamuscado antes de tiempo.

¿QUÉ INGREDIENTES SE NECESITAN PARA REALIZAR EL PAVO AL HORNO?

El pavo al horno es uno de los platillos más característicos de la temporada navideña, por lo que la mayoría de los ingredientes necesarios para su preparación suelen encontrarse en supermercados, mercados públicos o tiendas especializadas.

El costo de agregar esta receta al menú de Nochebuena depende, en primer lugar, de si se compra ya preparado o preensamblado, o si se elabora completamente en casa. También influyen el tamaño del ave y la calidad de los insumos.

De acuerdo con recomendaciones de portales especializados como Wild Fork, para una cena familiar se sugiere un pavo entero de entre 5 y 6 kilos. A esto se suman ingredientes básicos para el adobo y la cocción, como mantequilla sin sal, ajo, hierbas aromáticas (romero, tomillo y salvia), verduras, cítricos y condimentos.

¿CUÁNTO CUESTA PREPARAR UN PAVO AL HORNO EN 2025?

Para elaborar un presupuesto estimado, una herramienta clave es la plataforma Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que actualiza costos de productos de temporada en distintas regiones del país.

Al revisar los precios correspondientes al periodo del 24 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, se obtiene el siguiente panorama. El precio del pavo, el ingrediente principal, muestra una amplia variación.

Desde opciones económicas como el pavo natural Marketside de Bodega Aurrera en 104 pesos por kilo, hasta alternativas de mayor tamaño y calidad como el pavo entero Butterball de 9 kilos en 972 pesos. El promedio considerado para el cálculo general es de 415 pesos.

A esto se suman ingredientes como mantequilla, ajo, cebolla, zanahoria, apio y limón, cuyos precios promedio oscilan entre unos cuantos pesos y montos moderados, especialmente si se compran en mercados públicos o centrales de abasto.

Las hierbas frescas, la sal marina, la pimienta negra y el caldo de pollo o vegetales representan un gasto adicional estimado, pero controlable.

Tomando en cuenta los precios promedio de todos los ingredientes, con base en datos de Profeco y plataformas de supermercados en línea, el costo estimado para preparar un pavo al horno casero en 2025 ronda los 663 pesos.

Sin embargo, si se opta por comprar únicamente el pavo y los insumos básicos en supermercados de mayor costo, el gasto puede elevarse y oscilar entre 800 y 1,500 pesos.

En tanto, para quienes prefieren una cena completa lista para servir o pavos premium con rellenos y guarniciones incluidas, el presupuesto puede superar fácilmente los 2,000 a 3,500 pesos.

Planear con anticipación, comparar precios y elegir el punto de compra adecuado permite mantener viva la tradición del pavo navideño sin comprometer el presupuesto. Porque sí, la Navidad es para compartir… no para sufrir al revisar el estado de cuenta.