Gobierno de Sheinbaum asegura que paquete arancelario busca proteger 350 mil empleos en México

El gobierno de Sheinbaum explicó cómo se implementará el nuevo paquete arancelario, y cómo su objetivo es proteger alrededor de 350 mil empleos en México, principalmente en sectores estratégicos de la manufactura, que en los últimos años han enfrentado al aumento acelerado de importaciones a precios por debajo de los valores de referencia internacional.

SECRETARIO DE ECONOMÍA PRESENTA NUEVO PAQUETE ARANCELARIO

Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que esta medida fue enviada al Congreso de la Unión por instrucción directa del Ejecutivo y aprobada tras un proceso de diálogo amplio con legisladores, representantes de la industria y socios comerciales.

El funcionario subrayó que el paquete no responde a intereses geopolíticos ni está dirigido contra un país en particular, sino que busca corregir prácticas de competencia desleal que están afectando directamente al empleo nacional.

"Si no tomamos medidas ahora, dentro de un año la pregunta sería cómo crear esos 350 mil empleos que ya habríamos perdido", advirtió Ebrard, al destacar el carácter preventivo de la decisión.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los sectores más impactados por el incremento de importaciones son el textil, vestido, calzado, siderurgia y la industria automotriz, esta última responsable de cerca de un tercio de los empleos manufactureros del país.

IMPACTO Y ALCANCE DEL PAQUETE ARANCELARIO

En cifras concretas, las importaciones automotrices han crecido 34%; el acero, 12.4% en los últimos dos años; el vestido, 20.8%, y el calzado, 22.3%.

El paquete contempla 1,466 fracciones arancelarias distribuidas en 17 sectores estratégicos, con ajustes específicos en autopartes, siderurgia, textil, vestido y aluminio.

Ebrard explicó que estos cambios se realizaron luego de que diversas empresas advirtieran que no podían sustituir ciertos insumos en el corto plazo sin generar afectaciones productivas.

Asimismo, aclaró que los aranceles sólo aplican a productos provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial vigente, y que se mantendrán esquemas de cupos para empresas que producen y exportan desde territorio nacional.

La presidenta Sheinbaum respaldó la medida al considerar que es preferible actuar de manera anticipada para proteger el empleo y fortalecer la industria nacional, en lugar de enfrentar una pérdida masiva de puestos de trabajo en el corto plazo.

Aseguró además que el paquete arancelario forma parte del Plan México, presentado desde el inicio de su administración, y no representa una acción improvisada.

"Desde que llegamos al gobierno presentamos un plan para el desarrollo industrial del país. No va a haber inflación ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos", afirmó la mandataria.

Finalmente, se detalló que el paquete se articula con una estrategia más amplia que busca elevar el contenido nacional en las cadenas productivas en 15%, incrementar la inversión hasta 28% del PIB y generar 1.5 millones de empleos, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, consolidando así una política industrial orientada al crecimiento y la protección del empleo en México.