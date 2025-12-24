Precio del dólar hoy miércoles 24 de diciembre: el peso mantiene racha positiva

En la antesala de las celebraciones navideñas, el peso mexicano volvió a mostrar fortaleza frente a la moneda estadounidense. Este miércoles 24 de diciembre de 2025, el dólar se cotiza en 17.89 pesos por unidad en promedio, reflejando una nueva jornada de avance para la divisa nacional, impulsada por un entorno de mayor estabilidad en los mercados financieros.

Durante la jornada previa, el peso mexicano registró una ganancia de 0.41 por ciento, lo que representó un avance relevante frente al dólar estadounidense al cierre de las operaciones bancarias de este martes 23 de diciembre. Este comportamiento se suma a una racha positiva para la moneda nacional en los días previos a Navidad.

De acuerdo con información oficial, el cierre del dólar el martes 23 de diciembre de 2025 fue de 17.9156 pesos, con base en el promedio de transacciones bancarias. No obstante, al mantenerse en constante movimiento a lo largo del día, la divisa estadounidense concluyó la jornada en 17.91 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este miércoles 24 de diciembre, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se ubicó en 17.9332 pesos por dólar. En tanto, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares quedó en 17.9785 pesos por unidad.

Este tipo de cambio se calcula únicamente en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 24 DE DICIEMBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria este miércoles 24 de diciembre:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos Banco Azteca : Compra: 17.70 | Venta: 18.54 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 18.54 pesos Banorte : Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.04 | Venta: 18.18 pesos

: Compra: 17.04 | Venta: 18.18 pesos Citibanamex : Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar a lo largo del día, por lo que la cotización final podría variar al momento de realizar operaciones directamente en ventanilla.