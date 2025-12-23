  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 23 de diciembre: La moneda mexicana sorprende con avances

El peso mexicano registró avances frente al dólar al inicio de la semana, pese a la menor actividad por el periodo vacacional

Dic. 23, 2025
El peso mexicano inició la semana previa a las celebraciones de fin de año con una nota positiva frente al dólar estadounidense. A pesar de que se anticipaba una menor actividad en los mercados por tratarse de un periodo vacacional, la divisa nacional mostró fortaleza y cerró la jornada del lunes con ganancias, lo que se refleja en el tipo de cambio de este martes 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el promedio del mercado cambiario, el precio del dólar hoy en México se ubica en 17.95 pesos por billete verde, lo que representa un avance para la moneda mexicana.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes 22 de diciembre fue de 17.9816 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a que la cotización del dólar se mantiene en constante movimiento a lo largo del día, el cierre del tipo de cambio se redondeó en 17.98 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 17.9785 pesos por dólar para este martes 23 de diciembre de 2025. Este valor es el que se utiliza como referencia oficial para diversas operaciones financieras y administrativas.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 18.0065 pesos por cada divisa verde, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es determinado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 23 DE DICIEMBRE

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.75 | Venta: 18.59 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.10 | Venta: 18.23 pesos
  • Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar en cualquier momento del día, por lo que la cotización podría variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla bancaria o casas de cambio.

