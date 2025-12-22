  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 22 de diciembre: El peso mexicano arranca la semana con ajuste

La moneda nacional inicia la semana con una ligera corrección, luego de varios días de ganancias que lo llevaron a niveles no vistos en más de un año

Dic. 22, 2025
El precio del dólar estadounidense inicia la jornada de este lunes con una cotización promedio de 17.98 pesos por unidad, en un contexto de ligera volatilidad para la moneda mexicana tras la racha positiva registrada la semana pasada.

A mitad de la semana anterior, el peso mostró una depreciación de 0.23 por ciento, luego de acumular seis jornadas consecutivas de ganancias que lo llevaron a tocar niveles no observados desde julio de 2024.

Al cierre de operaciones del domingo 21 de diciembre de 2025, el tipo de cambio se ubicó en 18.02 pesos por dólar, reflejando un ligero retroceso frente a los mínimos recientes.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 18.0065 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.9792 pesos por divisa verde, de acuerdo con el banco central.

Banxico recuerda que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 22 DE DICIEMBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria este lunes 22 de diciembre:

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 18.64 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.14 | Venta: 18.27 pesos
  • Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos
  • Banamex: Compra: 17.40 | Venta: 18.47 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Especialistas recomiendan tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria o casas de cambio.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

