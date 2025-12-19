SAT: este es el trámite que deberán hacer en 2026 todos los jóvenes que cumplan 18 años

A partir de los cambios implementados en los últimos años en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado la obligación de que los jóvenes mexicanos se integren formalmente al padrón de contribuyentes desde que alcanzan la mayoría de edad.

Para 2026, esta medida seguirá vigente y aplicará de manera directa para quienes cumplan o ya tengan 18 años, aun cuando no cuenten con empleo o ingresos propios, lo que ha generado dudas entre estudiantes y recién egresados.

TRÁMITE QUE DEBERÁN HACER EN 2026 TODOS LOS JÓVENES QUE CUMPLAN 18 AÑOS

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del SAT, todos los jóvenes que cumplan 18 años durante 2026 deberán darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Este trámite es obligatorio desde 2022 y forma parte de la estrategia de la autoridad fiscal para fomentar la cultura contributiva desde edades tempranas, sin que ello implique, necesariamente, el pago de impuestos.

¿DARSE DE ALTA EN EL RFC IMPLICA PAGAR IMPUESTOS?

El SAT aclara que inscribirse en el RFC no obliga a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, siempre y cuando la persona no realice alguna actividad económica. Es decir, estudiantes o jóvenes que no trabajan pueden cumplir con el trámite sin generar obligaciones fiscales.

Para estos casos, la autoridad indica que el registro debe realizarse bajo la modalidad “Inscripción de personas físicas sin actividad económica”, lo que permite contar con RFC activo sin adeudos ni declaraciones pendientes.

¿CÓMO Y DÓNDE HACER EL TRÁMITE?

El registro en el RFC puede realizarse de dos formas:

En línea, a través de la oficina virtual del SAT mediante videollamada.

mediante videollamada. De manera presencial, en cualquiera de las delegaciones del SAT en el país.

Para cualquiera de las modalidades, es necesario agendar una cita y contar con los siguientes documentos digitalizados:

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Formato de Inscripción al RFC (FOV-I) debidamente requisitado y firmado

Una vez confirmada la cita, el SAT enviará por correo electrónico las instrucciones necesarias para completar el trámite.

Por ahora, el SAT informó que no se tienen previstas sanciones, multas o penalidades para quienes no realicen el alta en el RFC al cumplir 18 años. No obstante, la autoridad insiste en la importancia de cumplir con este requisito para evitar complicaciones futuras.

Con esta medida, el SAT busca que los jóvenes mexicanos lleguen a la vida adulta con sus datos fiscales en orden, evitando riesgos legales y facilitando trámites académicos y laborales en el futuro.