A 28 años del estreno de “Titanic”, la película que cambió la historia del cine

El 19 de diciembre de 1997 quedó marcado como una fecha clave para la industria cinematográfica. Ese día llegó a las salas “Titanic”, la ambiciosa superproducción dirigida por James Cameron que no solo conquistó la taquilla mundial, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones, idiomas y fronteras.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la cinta logró un impacto pocas veces visto. Su combinación de romance, tragedia histórica y espectacularidad técnica cautivó al público y a la crítica, posicionándola como una de las películas más influyentes de todos los tiempos.

A 28 AÑOS DEL ESTRENO DE “TITANIC”

En la temporada de premios, Titanic hizo historia al obtener 11 premios Oscar, una marca que hasta hoy solo ha sido igualada, pero nunca superada. Entre las estatuillas más importantes destacan Mejor Película, Mejor Director y Mejor Música Original, gracias al tema “My Heart Will Go On”, interpretado por Celine Dion, que se convirtió en un himno de finales de los años noventa.

El éxito también se reflejó en la taquilla. En su estreno original, la película superó los 1,800 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, sus reestrenos en 2012 y 2022, realizados como homenaje por los 15 y 25 años de su lanzamiento, elevaron la recaudación total a 2,264,750,694 dólares, cifra que la coloca como la cuarta película más taquillera de la historia.

Aunque el argumento está inspirado de manera libre en el hundimiento del transatlántico Titanic en 1912, tragedia que costó la vida a más de 1,500 personas, la historia se centra en el romance ficticio entre Rose y Jack, dos jóvenes de mundos opuestos cuyas vidas se cruzan a bordo del lujoso barco en su viaje inaugural.

La obsesión de James Cameron por el detalle fue clave para el realismo del filme. El director pasó meses investigando la historia real del Titanic y, en 1995, incluso contrató dos submarinos rusos para filmar el interior y el exterior de los restos del barco, localizados cerca de la costa de Nueva Escocia.

Para la producción se construyó una réplica casi completa del Titanic, de 235 metros de longitud, instalada dentro de un enorme tanque con 64 millones de litros de agua, lo que permitió recrear con precisión muchas de las escenas más impactantes. El costo de producción superó los 200 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más caras jamás realizadas hasta ese momento.

A casi tres décadas de su estreno, Titanic sigue vigente en la memoria colectiva, demostrando que su historia, su música y su espectacular puesta en escena continúan emocionando al público, consolidándola como una obra clave en la historia del cine.