Precio del dólar hoy viernes 19 de diciembre: Así cerró el tipo de cambio

En el cierre de la semana laboral, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar estadounidense, manteniéndose prácticamente sin variaciones relevantes en el mercado cambiario.

Para este viernes 19 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.00 pesos por divisa estadounidense en promedio, lo que confirma un cierre de semana sin sobresaltos para el tipo de cambio, un dato relevante tanto para consumidores como para empresas con operaciones en moneda extranjera.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del jueves 18 de diciembre fue de 18.0032 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, que es el referente oficial determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 17.9792 pesos por dólar para este viernes 19 de diciembre de 2025.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 18.0200 pesos por divisa, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 19 DE DICIEMBRE

El precio del dólar en ventanilla bancaria este viernes, de acuerdo con las principales instituciones financieras del país:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 18.64 pesos

Compra: 17.70 | Venta: 18.64 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.14 | Venta: 18.27 pesos

Compra: 17.14 | Venta: 18.27 pesos Banorte : Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos Citibanamex: Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas. Antes de comprar o vender dólares, se recomienda consultar el tipo de cambio vigente en la institución bancaria de preferencia.

Con este panorama, el peso mexicano concluye la semana con un desempeño estable frente al dólar, ofreciendo certidumbre en el mercado cambiario en el arranque del cierre de año.