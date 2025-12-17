Precio del dólar hoy miércoles 17 de diciembre: El peso mexicano cierra con avance

Al inicio de este miércoles 17 de diciembre de 2025, el tipo de cambio se ubica en 17.98 pesos por dólar en promedio, reflejando una nueva jornada de estabilidad para la moneda nacional. Durante la jornada previa, el peso mexicano registró una ganancia de 0.09 por ciento, lo que representó un avance relevante frente al billete verde al cierre de las operaciones bancarias de este martes.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el dólar estadounidense cerró el martes 16 de diciembre en 17.9509 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias.

No obstante, debido a que el tipo de cambio se mueve de manera constante a lo largo del día, el dólar a peso cerró la jornada en alrededor de 17.97 pesos por divisa estadounidense, nivel cercano al observado en las primeras horas de este miércoles.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles, se estableció en 17.9525 pesos por dólar para este miércoles 17 de diciembre de 2025.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares quedó en 17.9925 pesos por divisa verde, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO DE DÓLAR EN BANCOS

El precio del dólar en ventanilla bancaria para este miércoles 17 de diciembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca: Compra: 17.60 | Venta: 18.54 pesos

Compra: 17.60 | Venta: 18.54 pesos Banorte : Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.11 | Venta: 18.24 pesos

Compra: 17.11 | Venta: 18.24 pesos Citibanamex : Compra: 17.34 | Venta: 18.41 pesos

: Compra: 17.34 | Venta: 18.41 pesos Scotiabank: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas. Por ello, se recomienda verificar el tipo de cambio actualizado directamente con la institución bancaria correspondiente antes de realizar cualquier transacción.