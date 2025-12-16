Tag para casetas de peaje: ¿Qué es y conviene usarlo para viajar en carretera durante estas vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno se aproximan y en esta temporada decembrina muchas personas planean viajar por carretera, hay un elemento que se ha vuelto prácticamente indispensable: el Tag de telepeaje.

¿QUÉ ES EL TAG PARA CASETAS DE COBRO?

Este dispositivo permite pagar las casetas de peaje de forma automática, sin detenerse y sin usar efectivo, lo que se traduce en trayectos más rápidos y menos estrés al volante. Se coloca en el parabrisas del vehículo y se comunica automáticamente con los lectores instalados en las casetas.

Al pasar por un carril de telepeaje, el sistema identifica el Tag y descuenta el monto correspondiente del saldo prepago o lo registra en la cuenta asociada en modalidad pospago. Todo ocurre en segundos y sin necesidad de detener el auto.

La iniciativa busca reducir el uso de dinero en efectivo, agilizar la movilidad y aumentar la seguridad tanto para conductores como para el personal de las casetas.

¿CÓMO CONSEGUIR EL TAG Y CUÁNTO CUESTA?

El Tag puede adquirirse de varias maneras, según lo que resulte más práctico para el usuario. Está disponible en línea a través del portal de IAVE de Capufe, donde se llena un formulario, se elige el punto de entrega y se paga con tarjeta bancaria Visa, Mastercard o American Express.

También puede comprarse directamente en casetas y módulos de Capufe, así como en tiendas físicas autorizadas como OXXO, Walmart, Soriana, City Market, 7-Eleven, Radio Shack y Office Depot.

En cuanto al costo, el Tag tiene un precio de 80 pesos, IVA incluido. En el caso de la compra en línea, el dispositivo suele estar disponible en un plazo aproximado de dos días hábiles.

Aunque Caminos y Puentes Federales (Capufe) aún no ha definido una fecha exacta para implementar la modalidad “Cero Efectivo”, el proceso ya está en marcha y se prevé que, de manera gradual, el Tag se convierta en el principal, y en algunos casos único, medio de pago en diversas plazas de cobro del país.

Una de las principales ventajas es la interoperabilidad. Empresas como PASE han confirmado que no será necesario adquirir un nuevo Tag cuando la modalidad “Cero Efectivo” entre en vigor, ya que los acuerdos existentes permiten que un mismo dispositivo funcione en distintas autopistas y concesionarios con convenio, incluyendo la red operada por Capufe.

Para viajar sin contratiempos estas vacaciones, expertos en telepeaje recomiendan verificar la cobertura del Tag, anticipar las recargas, mantener actualizados los medios de pago y colocar correctamente el dispositivo en el parabrisas.

Además, es importante planear la ruta, ya que en circuitos cerrados puede requerirse un saldo mínimo equivalente al costo total del recorrido.

Actualmente, pagar con Tag o efectivo tiene el mismo costo; sin embargo, todo apunta a que el uso del Tag será obligatorio en muchas vías en el corto plazo.

Adoptarlo desde ahora no solo agiliza tus traslados, también te permite planificar mejor tus gastos y disfrutar del viaje sin filas interminables. En carretera, el tiempo también cuenta… y el Tag ayuda a no perderlo.