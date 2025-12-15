Citi vende 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo por esta cantidad

Citi Group concretó este lunes la venta del 25 por ciento de las acciones de Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, una operación que marca un nuevo capítulo en el proceso de desinversión del banco estadounidense en México.

La transacción, anticipada desde septiembre pasado, incluyó la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex. Con el cierre del acuerdo, Fernando Chico Pardo asume de manera inmediata la presidencia del Consejo de Administración de la institución financiera.

ESTO SE PAGÓ POR LA TRANSACCIÓN

De acuerdo con el comunicado oficial de Citi, las acciones fueron adquiridas a un precio equivalente a 0.80 veces su valor en libros bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

El valor tangible de la operación se fijó en 0.95 veces, lo que representa una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor de 2 mil 300 millones de dólares.

Citi destacó que esta operación se alinea con su prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y refuerza su enfoque en el negocio institucional en México. La institución señaló que continuará invirtiendo en plataformas, talento y relaciones para consolidar su posición de liderazgo y generar crecimiento sostenido para sus clientes y accionistas.

CHICO PARDO BUSCA SER PRINCIPAL ACCIONISTA DE INDIVIDUAL DE BANAMEX

Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó que la adquisición representa el inicio de su camino como el mayor accionista individual privado de Banamex. Subrayó que el proyecto va más allá de un compromiso financiero y tiene un significado personal, el cual liderará junto con sus hijos.

Banamex confirmó la continuidad de Manuel Romo como director general tanto del Grupo como del Banco, garantizando estabilidad operativa en esta nueva etapa.

Respecto a la Oferta Pública Inicial (OPI) del resto de Banamex, Citi indicó que el proceso seguirá sujeto a las condiciones del mercado y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.