  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Citi vende 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo por esta cantidad

El empresario afirmó que la adquisición representa el inicio de su camino como el mayor accionista individual privado del banco

Dic. 15, 2025
Se informó que Manuel Romo seguirá como director general tanto del Grupo como del Banco.
Se informó que Manuel Romo seguirá como director general tanto del Grupo como del Banco.

Citi Group concretó este lunes la venta del 25 por ciento de las acciones de Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, una operación que marca un nuevo capítulo en el proceso de desinversión del banco estadounidense en México.

La transacción, anticipada desde septiembre pasado, incluyó la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex. Con el cierre del acuerdo, Fernando Chico Pardo asume de manera inmediata la presidencia del Consejo de Administración de la institución financiera.

ESTO SE PAGÓ POR LA TRANSACCIÓN

De acuerdo con el comunicado oficial de Citi, las acciones fueron adquiridas a un precio equivalente a 0.80 veces su valor en libros bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

El valor tangible de la operación se fijó en 0.95 veces, lo que representa una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor de 2 mil 300 millones de dólares.

Citi destacó que esta operación se alinea con su prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y refuerza su enfoque en el negocio institucional en México. La institución señaló que continuará invirtiendo en plataformas, talento y relaciones para consolidar su posición de liderazgo y generar crecimiento sostenido para sus clientes y accionistas.

imagen-cuerpo

CHICO PARDO BUSCA SER PRINCIPAL ACCIONISTA DE INDIVIDUAL DE BANAMEX

Por su parte, Fernando Chico Pardo afirmó que la adquisición representa el inicio de su camino como el mayor accionista individual privado de Banamex. Subrayó que el proyecto va más allá de un compromiso financiero y tiene un significado personal, el cual liderará junto con sus hijos.

Banamex confirmó la continuidad de Manuel Romo como director general tanto del Grupo como del Banco, garantizando estabilidad operativa en esta nueva etapa.

Respecto a la Oferta Pública Inicial (OPI) del resto de Banamex, Citi indicó que el proceso seguirá sujeto a las condiciones del mercado y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sorteo Gordo de la Navidad 2025 de la Lotería Nacional: ¿Cuánto puedes ganar por cada cachito?
Finanzas

Sorteo Gordo de la Navidad 2025 de la Lotería Nacional: ¿Cuánto puedes ganar por cada cachito?

Diciembre 15, 2025

Como es tradición, cada año se reparte una de las bolsas de premios más altas del calendario y para esta edición participarán 80 mil números

Cenas de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuánto cuesta preparar un pavo al horno este 2025?
Finanzas

Cenas de Navidad y Año Nuevo: ¿Cuánto cuesta preparar un pavo al horno este 2025?

Diciembre 15, 2025

La plataforma Quién es Quién en los Precios de la Profeco es una herramienta que ayuda a los mexicanos para actualizarse en los precios de alimentos

Gobierno de Sheinbaum asegura que paquete arancelario busca proteger 350 mil empleos en México
Finanzas

Gobierno de Sheinbaum asegura que paquete arancelario busca proteger 350 mil empleos en México

Diciembre 15, 2025

Marcelo Ebrard subrayó que este plan no responde a intereses geopolíticos sino que espera corregir prácticas de competencia desleal que afecta al país