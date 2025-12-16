Precio del dólar hoy martes 16 de diciembre:  El peso mantiene su fortaleza

El peso mexicano inició la semana con una tendencia positiva frente al dólar estadounidense y este martes 16 de diciembre de 2025 mantiene una cotización estable, reflejo de una jornada previa de ganancias en el mercado cambiario.De acuerdo con el promedio de transacciones bancarias, el precio del dólar hoy se ubica en 17.98 pesos por divisa, lo que confirma la buena racha de la moneda nacional en la recta final del año.

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar estadounidense cerró el lunes 15 de diciembre de 2025 en 17.9812 pesos, de acuerdo con el promedio de las operaciones bancarias. No obstante, al tratarse de una cotización que se mueve constantemente a lo largo del día, el cierre práctico del tipo de cambio se ubicó en 17.98 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico estableció para este martes 16 de diciembre de 2025 una paridad de 17.9925 pesos por dólar.

Por su parte, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 18.0543 pesos por divisa.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es determinado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS

Estos son los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria este martes 16 de diciembre:

Afirme : Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.30 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca: Compra: 17.45 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 17.45 | Venta: 18.59 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos

: Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos Banorte : Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos Citibanamex : Compra: 17.45 | Venta: 18.45 pesos

: Compra: 17.45 | Venta: 18.45 pesos Scotiabank: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

Es importante considerar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que la cotización final en ventanilla podría ser distinta al momento de realizar la operación.