Precio del dólar hoy jueves 18 de diciembre: El peso mexicano retrocede

El tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense volvió a colocarse en el centro de atención de los mercados financieros este jueves 18 de diciembre de 2025, luego de que la moneda nacional registrara un ligero retroceso frente al billete verde. En un contexto marcado por datos económicos recientes y la expectativa de los inversionistas, el dólar se cotiza hoy en 17.99 pesos en promedio, de acuerdo con operaciones bancarias.

Al cierre de las transacciones bancarias del miércoles 17 de diciembre de 2025, la divisa mexicana registró un retroceso de 0.23 por ciento frente al dólar estadounidense. Este movimiento se dio en un entorno de volatilidad moderada, en el que los inversionistas reaccionaron a los datos económicos nacionales y a las condiciones del mercado internacional.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar estadounidense del miércoles 17 de diciembre fue de 18.0154 pesos por divisa, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico en días hábiles, es de 18.0200 pesos por dólar para este jueves 18 de diciembre de 2025.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.9525 pesos por cada divisa verde, también según datos del banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 18 DE DICIEMBRE

Así se cotiza el dólar en las principales instituciones bancarias del país este jueves:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca : Compra: 17.60 | Venta: 18.64 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 18.64 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos

Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos Banorte : Compra: 16.80 | Venta: 18.35 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.35 pesos Citibanamex : Compra: 17.40 | Venta: 18.47 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.47 pesos Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos

Finalmente, es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas.