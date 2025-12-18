  • 24° C
Finanzas

¿Cuál es la mejor marca de pavo en México para la cena navideña, según Profeco?

El éxito en el banquete de las cenas decembrinas radica en la calidad de los ingredientes, por lo que es importante escoger las opciones recomendadas

Dic. 18, 2025
La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y, con ella, una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas: compartir una cena especial. Entre luces, regalos y largas sobremesas, hay un protagonista que no puede fallar: el pavo.

Elegir el adecuado no es un detalle menor, ya que de ello depende en gran parte el sabor y el éxito de la noche.

Consciente de esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó su evaluación más reciente sobre los pavos congelados disponibles en el mercado mexicano, con el objetivo de orientar a los consumidores y ayudarlos a tomar decisiones informadas para la cena navideña.

Este análisis no busca promover marcas específicas, sino verificar que los productos cumplan con estándares de calidad, seguridad e información clara para el consumidor.

Para determinar cuáles pavos cumplían con los criterios de calidad, Profeco evaluó aspectos clave como la fecha de empaque, color y textura de la piel, forma del empaquetado, caducidad, sabor y claridad en las instrucciones de cocción.

LAS MEJORES MARCAS DE PAVO PARA LA CENA DE NAVIDAD

El resultado fue una lista de marcas que destacan por ofrecer productos confiables y adecuados para esta temporada. Entre las marcas que obtuvieron una evaluación positiva se encuentran:

Butterball

imagen-cuerpo

Pavo congelado, sin huesos y de tamaño práctico. Es una opción conveniente para quienes buscan facilidad de preparación y sabor consistente. Disponible en Walmart, Chedraui y H-E-B.

Pilgrim’s

imagen-cuerpo

Pavo ahumado de entre 5 y 7 kilos por pieza, ideal si prefieres una alternativa prácticamente lista para servir. Se encuentra en Walmart, City Club y H-E-B.

Parson

imagen-cuerpo

Pavo entero, crudo y natural, perfecto para quienes disfrutan preparar la cena desde cero y personalizar la receta. Disponible en plataformas en línea como Mercado Libre y Wild Fork.

Pavo Rey

imagen-cuerpo

Una de las opciones más accesibles y fáciles de conseguir, recomendada para quienes buscan buena calidad sin elevar demasiado el presupuesto, común en tiendas Soriana.

LO QUE DEBES SABER ANTES DE COMPRAR UN PAVO

  1. Más allá de la marca, Profeco recomienda revisar cuidadosamente el producto antes de comprarlo.
  2. Es importante elegir pavos con piel de color natural, sin manchas ni decoloraciones, verificar que el empaque esté completamente sellado y revisar la fecha de caducidad.
  3. También es fundamental planear con anticipación el proceso de descongelado, especialmente si se trata de un pavo entero crudo.

No todo se trata del precio: optar por un pavo demasiado barato puede traducirse en una experiencia poco satisfactoria. Elegir bien desde el supermercado te ahorrará contratiempos y garantizará una cena memorable.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


