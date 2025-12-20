Precio del dólar hoy sábado 20 de diciembre: Así se cotiza el tipo de cambio este fin de semana

El dólar estadounidense registra movimientos prácticamente mínimos frente al peso mexicano este sábado 20 de diciembre de 2025, en una jornada marcada por la cautela de los mercados y el cierre paulatino de operaciones previo a las festividades de fin de año.

Durante los primeros minutos del día, el tipo de cambio se mantiene estable y apenas supera la barrera de los 18.03 pesos por unidad, sin sobresaltos relevantes respecto al cierre de la semana.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del viernes 19 de diciembre se ubicó en 18.0200 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas a lo largo de la jornada.

Este nivel refleja una semana de relativa calma para la moneda mexicana, luego de episodios de volatilidad observados semanas atrás. Además, el cierre positivo de la Bolsa Mexicana de Valores durante la semana reforzó el apetito por activos nacionales, reduciendo la presión sobre el tipo de cambio.

Para hoy, el tipo de cambio promedio en México se coloca en 17.9779 pesos por dólar, con una cotización de 17.6756 pesos a la compra y 18.2802 pesos a la venta en operaciones bancarias.

Estos valores confirman que el peso mexicano se mantiene firme y con ligeras variaciones, en un entorno donde los inversionistas han optado por reducir riesgos y asegurar posiciones antes del cierre del año.

El tipo de cambio FIX, referente oficial determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 18.0065 pesos por dólar al cierre del ayer viernes 19 de diciembre.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 20 DE DICIEMBRE

El precio del dólar en ventanilla bancaria este sábado, de acuerdo con las principales instituciones financieras del país:

Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 18.64 pesos

Compra: 17.70 | Venta: 18.64 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.95 | Venta: 18.48 pesos

Compra: 16.95 | Venta: 18.48 pesos Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos Citibanamex: Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas este fin de semana.