Precio del dólar hoy domingo 21 de diciembre: así se mantiene el tipo de cambio

En este domingo, el peso mexicano muestra pocos cambios frente al dólar estadounidense, en una jornada marcada por la baja actividad bancaria debido a que se trata de un día no hábil. A pesar de ello, el mercado cambiario se mantiene estable, sin movimientos bruscos que generen preocupación entre consumidores o empresas que realizan operaciones en moneda extranjera.

Para este 21 de diciembre de 2025, el precio promedio del dólar en México se ubica alrededor de 17.97 pesos por divisa estadounidense, lo que refleja una ligera variación respecto al cierre de la semana pasada, pero sin representar un cambio significativo en el valor del peso.

De acuerdo con la información más reciente disponible, el tipo de cambio se ha mantenido dentro de un rango estable durante el fin de semana, una situación común cuando los mercados financieros operan con menor volumen. Este comportamiento ofrece un panorama de tranquilidad en el arranque de la última semana completa antes del cierre de año.

TIPO DE CAMBIO FIX

Aunque los bancos no operan de manera regular los domingos, el tipo de cambio promedio registrado se ubica en 17.9779 pesos por dólar, con precios de compra cercanos a los 17.67 pesos y valores de venta que alcanzan hasta los 18.28 pesos, dependiendo de la institución y el canal de operación.

Este valor sirve como referencia para operaciones comerciales, pagos internacionales y transacciones electrónicas, aun cuando el tipo de cambio oficial del Banco de México se publica únicamente en días hábiles.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 21 DE DICIEMBRE

En ventanillas y plataformas digitales de los principales bancos del país, el precio del dólar presenta las siguientes cotizaciones aproximadas:

Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.90 | Venta: 18.64 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 16.95 | Venta: 18.48 pesos

Banorte: Compra: 16.85 | Venta: 18.35 pesos

Citibanamex: Compra: 17.00 | Venta: 18.50 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede cambiar a lo largo del día, incluso en fines de semana, especialmente en operaciones electrónicas. Por ello, antes de comprar o vender dólares, se recomienda consultar directamente la cotización actualizada en el banco de preferencia.

Con este panorama, el peso mexicano se mantiene firme y sin sobresaltos frente al dólar, mostrando estabilidad en el mercado cambiario durante este domingo y brindando certidumbre a quienes realizan pagos, compras o movimientos financieros en moneda extranjera en esta recta final del año.