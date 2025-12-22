Estas deudas desaparecerán de tu Buro de Crédito durante el 2026

Con el cierre del año cada vez más cerca, muchas personas en México aprovechan este momento para revisar sus finanzas, ordenar pagos pendientes y plantearse un nuevo inicio en 2026. Entre las dudas más comunes está saber si algunas deudas desaparecerán del Buró de Crédito y qué se puede hacer para mejorar el historial financiero.

De acuerdo con la normativa vigente y la información oficial de las Sociedades de Información Crediticia, los registros negativos no son permanentes. Existen plazos claros para su eliminación, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

QUÉ ES EL BURÓ DE CRÉDITO Y POR QUÉ APARECES AHÍ

El Buró de Crédito no es una lista negra, sino una base de datos que registra el comportamiento de pago de personas y empresas. En él se reflejan tanto los pagos puntuales como los atrasos y adeudos.

Bancos, tiendas departamentales y financieras consultan esta información antes de otorgar un crédito, por lo que no es posible "salir" del Buró de Crédito, pero sí mejorar el historial con el paso del tiempo y con buenas prácticas financieras.

QUÉ DEUDAS SE BORRARÁN DEL BURÓ DE CRÉDITO EN 2026

La eliminación de registros negativos depende del monto de la deuda, medido en UDIS, y del tiempo transcurrido desde que se dejó de pagar. El conteo inicia a partir de la fecha del incumplimiento, no del último pago ni de la consulta del historial.

Tomando como referencia un valor promedio de 1 UDI equivalente a 7.8 pesos, estos son los casos más comunes:

Se eliminan después de un año.

Deudas menores a 25 UDIS

menores a 25 Equivalente aproximado: hasta 195 pesos

Se borran tras dos años, siempre que ese plazo se cumpla durante 2026.

Deudas entre 25 y 500 UDIS

entre 25 y 500 Equivalente aproximado: de 195 a 3 mil 900 pesos

Desaparecen después de cuatro años.

Deudas entre 500 y mil UDIS

entre 500 y mil Equivalente aproximado: de 3 mil 900 a 7 mil 800 pesos

Pueden permanecer hasta seis años, siempre que no estén en proceso judicial ni estén relacionadas con fraude.

Deudas mayores a mil UDIS

mayores a mil Equivalente aproximado: más de 7 mil 800 pesos

Es importante considerar que si el adeudo entra en un proceso legal o se acredita fraude, el registro puede mantenerse por más tiempo.

QUÉ DEUDAS NO SE ELIMINAN AUTOMÁTICAMENTE

No todos los registros negativos desaparecen solo con el paso del tiempo. Permanecen aquellos que:

Están relacionados con fraude .

. Se encuentran en proceso judicial .

. Aún no cumplen el plazo mínimo establecido por la ley.

En estos casos, el historial solo puede modificarse si se resuelve el proceso legal o si se liquida la deuda conforme a lo acordado con la institución acreedora.

CÓMO MEJORAR TU HISTORIAL CREDITICIO EN 2026

Aunque no puedes dejar de aparecer en el Buró de Crédito, sí puedes mejorar tu calificación siguiendo acciones concretas:

Pagar las deudas vencidas, dando prioridad a las más antiguas.

vencidas, dando prioridad a las más antiguas. Negociar con las instituciones financieras para obtener convenios o descuentos.

Evitar pagar solo el mínimo, ya que genera más intereses y alarga el adeudo.

Cubrir puntualmente créditos y servicios activos.

Solicitar una aclaración si detectas errores en tu reporte; el Buró de Crédito debe responder en un plazo de 29 días hábiles.

Estas acciones no eliminan de inmediato los registros negativos, pero ayudan a mejorar la puntuación con el tiempo.