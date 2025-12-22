Aumento de la Canasta Básica: ¿De cuánto fue en 2025?

El precio de la canasta básica alimentaria en México sube un 5.43% en 2025, afectando el poder adquisitivo de los consumidores. En comparación con enero, el costo aumentó 104 pesos, alcanzando los 2 mil 020 pesos en diciembre.

Este aumento, impulsado por el alza en productos clave como el jitomate, chile jalapeño y frijol, refleja las dificultades económicas que enfrentan los pequeños comerciantes y los hogares mexicanos, informó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC)

"No ha sido un año sencillo. La inseguridad con el flagelo de la extorsión y el tan normalizado cobro de piso, los altos costos de servicios como el gas, agua y predial; el encarecimiento de insumos, rentas y energías, así como la cautela del consumidor ante un gasto más conservador, han puesto a prueba la viabilidad de miles de pequeños negocios", advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

¿DÓNDE ESTÁ MÁS CARA LA CANASTA BÁSICA?

Tabasco, Coahuila, Puebla, Campeche y Jalisco son los estados con los mayores incrementos en la CBA, lo que ha presionado aún más a las familias y negocios locales.

A pesar de los retos, los pequeños comercios continúan operando con resiliencia, ajustando sus inventarios y negociando mejores precios para seguir abasteciendo a millones de hogares mexicanos.