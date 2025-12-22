  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Aumento de la Canasta Básica: ¿De cuánto fue en 2025?

El incremento refleja las dificultades económicas que enfrentan los pequeños comerciantes y los hogares mexicanos

Dic. 22, 2025
El aumento tiene un impacto en las familias y negocios locales.
El aumento tiene un impacto en las familias y negocios locales.

El precio de la canasta básica alimentaria en México sube un 5.43% en 2025, afectando el poder adquisitivo de los consumidores. En comparación con enero, el costo aumentó 104 pesos, alcanzando los 2 mil 020 pesos en diciembre.

Este aumento, impulsado por el alza en productos clave como el jitomate, chile jalapeño y frijol, refleja las dificultades económicas que enfrentan los pequeños comerciantes y los hogares mexicanos, informó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC)

"No ha sido un año sencillo. La inseguridad con el flagelo de la extorsión y el tan normalizado cobro de piso, los altos costos de servicios como el gas, agua y predial; el encarecimiento de insumos, rentas y energías, así como la cautela del consumidor ante un gasto más conservador, han puesto a prueba la viabilidad de miles de pequeños negocios", advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

imagen-cuerpo

¿DÓNDE ESTÁ MÁS CARA LA CANASTA BÁSICA?

Tabasco, Coahuila, Puebla, Campeche y Jalisco son los estados con los mayores incrementos en la CBA, lo que ha presionado aún más a las familias y negocios locales.

A pesar de los retos, los pequeños comercios continúan operando con resiliencia, ajustando sus inventarios y negociando mejores precios para seguir abasteciendo a millones de hogares mexicanos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy lunes 22 de diciembre: El peso mexicano arranca la semana con ajuste
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 22 de diciembre: El peso mexicano arranca la semana con ajuste

Diciembre 22, 2025

La moneda nacional inicia la semana con una ligera corrección, luego de varios días de ganancias que lo llevaron a niveles no vistos en más de un año

Precio del dólar hoy domingo 21 de diciembre: así se mantiene el tipo de cambio
Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 21 de diciembre: así se mantiene el tipo de cambio

Diciembre 21, 2025

La moneda mexicana presenta pocas variaciones frente a la estadounidense, en una jornada con actividad reducida y sin variaciones importantes

Precio del dólar hoy sábado 20 de diciembre: Así se cotiza el tipo de cambio este fin de semana
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 20 de diciembre: Así se cotiza el tipo de cambio este fin de semana

Diciembre 20, 2025

El peso mexicano muestra estabilidad frente al billete verde en una jornada de escasa volatilidad y la influencia del entorno económico internacional