Precio del dólar hoy jueves 25 de diciembre de 2025: El peso mexicano se fortalece en Navidad

En pleno periodo navideño y con los mercados operando de manera limitada por el día feriado, el tipo de cambio continúa siendo un indicador clave para quienes realizan pagos, compras o compromisos financieros en dólares. Este jueves 25 de diciembre de 2025, el peso mexicano mantiene un comportamiento estable frente a la divisa estadounidense, en un contexto marcado por menor volumen de operaciones, pero con señales de fortaleza para la moneda nacional.

De acuerdo con el promedio de transacciones bancarias, el dólar se cotiza hoy en 17.89 pesos por unidad, nivel que refleja una nueva jornada de avance para el peso, impulsada por un entorno de mayor calma en los mercados financieros y la ausencia de presiones externas relevantes durante la jornada festiva.

Según información oficial, el miércoles 24 de diciembre de 2025 el dólar cerró también en 17.89 pesos, tomando como base el promedio de operaciones bancarias. No obstante, debido a la fluctuación natural del mercado cambiario a lo largo del día, la divisa estadounidense concluyó la jornada en 17.91 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX HOY 25 DE DICIEMBRE

Este jueves 25 de diciembre es día feriado en México por la celebración de la Navidad, por lo que el tipo de cambio FIX no se publica. Ante esta situación, se toma como referencia el último valor disponible, correspondiente al miércoles 24 de diciembre.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX se ubicó en 17.9332 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares quedó en 17.9785 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 24 DE DICIEMBRE

En ventanillas bancarias, las cotizaciones del dólar fueron las siguientes:

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos Banco Azteca: Compra: 17.70 | Venta: 18.54 pesos

Compra: 17.70 | Venta: 18.54 pesos Banorte : Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.04 | Venta: 18.18 pesos

Compra: 17.04 | Venta: 18.18 pesos Citibanamex : Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar a lo largo del día, por lo que la cotización final podría variar al momento de realizar operaciones directamente en ventanilla o a través de plataformas digitales de cada institución bancaria.