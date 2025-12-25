Este es el tiempo límite que tu cuenta bancaria puede estar sin movimientos antes de que se cancele

Tener una cuenta bancaria olvidada puede salir más caro de lo que parece. En México, las cuentas que no registran movimientos durante varios años pueden ser declaradas inactivas y, en ciertos casos, el dinero que contienen puede dejar de estar disponible para su titular de forma definitiva.

Conocer los plazos legales y qué hacer para proteger tus ahorros puede marcar la diferencia entre recuperar tu dinero o perderlo.

CUÁNTO TIEMPO PUEDE ESTAR UNA CUENTA SIN MOVIMIENTOS

De acuerdo con la legislación vigente, una cuenta bancaria debe registrar actividad para mantenerse activa. Si no presenta depósitos, retiros o transferencias durante un periodo de tres años consecutivos, el banco la declara inactiva.

En ese punto, el dinero no se pierde de inmediato, pero el saldo es trasladado a una cuenta global del banco. Aunque sigue siendo del titular, deja de generar rendimientos y ya no aparece reflejado en aplicaciones o estados de cuenta habituales.

Si la cuenta permanece sin movimientos durante otros tres años, es decir, seis años en total, el destino del dinero cambia. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, si el monto no supera los 300 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, equivalentes a aproximadamente 360 mil pesos en 2025, esos recursos se transfieren a la beneficencia pública.

Una vez que el dinero pasa a este fondo, ya no puede recuperarse bajo ninguna circunstancia.

QUÉ PASA SI EL SALDO ES MAYOR A 300 SALARIOS MÍNIMOS

Existe una excepción importante. Si el saldo de la cuenta inactiva supera los 300 salarios mínimos, el dinero no se entrega a la beneficencia pública. En estos casos, los recursos permanecen congelados en la cuenta global del banco hasta que el titular los reclame.

Aunque no se pierden, tampoco generan rendimientos mientras permanecen en ese estatus.

QUÉ MOVIMIENTOS SÍ MANTIENEN ACTIVA UNA CUENTA

No cualquier cargo o abono cuenta como actividad. Según la autoridad financiera, las comisiones bancarias no se consideran movimientos válidos. Para mantener activa una cuenta es necesario realizar depósitos, retiros o transferencias, aunque sean por montos pequeños.

Un simple movimiento puede reiniciar el conteo del plazo y evitar que la cuenta sea declarada inactiva.

CÓMO PROTEGER TU DINERO Y EVITAR LA CANCELACIÓN

Existen acciones sencillas que pueden ayudarte a mantener tus cuentas seguras. Revisar tus cuentas al menos cada seis meses permite detectar saldos olvidados. También es clave mantener actualizados tus datos personales, ya que si el banco no puede localizarte, no podrá avisarte sobre cambios en el estatus de tu cuenta.

Designar beneficiarios es otra medida importante, pues facilita la entrega de los recursos en caso de fallecimiento. Además, cerrar las cuentas que no utilizas reduce riesgos y simplifica el control de tus finanzas. Activar recordatorios en el celular para hacer movimientos ocasionales también puede ser de gran ayuda.

¿SE PUEDE RECUPERAR EL DINERO DE UNA CUENTA INACTIVA?

Si tus recursos aún se encuentran en la cuenta global, existe la posibilidad de recuperarlos. Para hacerlo, deberás acudir al banco con una identificación oficial y el contrato o comprobante de apertura de la cuenta.

Sin embargo, si ya transcurrieron los seis años y el dinero fue transferido a la beneficencia pública, no hay forma legal de recuperarlo.

Mantener un control básico de tus cuentas bancarias puede evitar pérdidas innecesarias. Un pequeño movimiento a tiempo puede proteger ahorros que, de otro modo, podrían desaparecer para siempre.