Javier Aguirre entra al Top 10 de los mejores entrenadores del mundo en 2025

El buen año del "Vasco" también le valió una nominación al premio The Best de la FIFA como mejor entrenador masculino

Dic. 26, 2025
Bajo su mando México se consolidó como una de las selecciones más sólidas de la región.
El director técnico mexicano Javier "Vasco" Aguirre continúa haciendo historia en el futbol internacional. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) lo colocó dentro del Top 10 de los mejores entrenadores de selecciones nacionales en 2025, un reconocimiento que lo consolida entre la élite del balompié mundial.

JAVIER AGUIRRE ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

Aguirre alcanzó el décimo lugar del ranking anual de la IFFHS, sumando ocho puntos tras la obtención de la Copa Oro 2025. Este logro fue clave para que el estratega azteca figurara junto a técnicos de talla internacional.

El listado fue encabezado por Luis de la Fuente (España) con 136 puntos, seguido por Roberto Martínez (Portugal) y Lionel Scaloni (Argentina). Aguirre compartió el Top 10 con nombres como Didier Deschamps (Francia), Thomas Tuchel (Inglaterra), Walid Regragui (Marruecos) y Néstor Lorenzo (Colombia), entre otros.

UN PROCESO FUERTE RUMBO AL MUNDIAL 2026

La IFFHS destacó no solo los títulos, sino también la estabilidad y fortaleza colectiva que Javier Aguirre imprimió en el Tricolor. Bajo su mando, México enlazó 31 partidos sin derrota, recuperó la confianza y se consolidó como una de las selecciones más sólidas de la región.

Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, Aguirre se perfila como el entrenador con mayor experiencia entre los países anfitriones, elevando las expectativas sobre el desempeño del conjunto nacional.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ADICIONAL

El buen año del "Vasco" también le valió una nominación al premio The Best de la FIFA como mejor entrenador masculino. Aunque no obtuvo el galardón, recibió votos y menciones relevantes de capitanes, técnicos y periodistas internacionales, incluyendo figuras como Gianluigi Donnarumma y Carlo Ancelotti.

César Leyva
