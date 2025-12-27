¿Cuánto tiempo dura una deuda en el Buró? Los casos que se limpian en 2026

Tener un mal historial crediticio no es una condena permanente. Aunque muchas personas creen que una deuda las marcará de por vida, la realidad es que la ley mexicana establece plazos claros para que ciertos adeudos desaparezcan del Buró de Crédito sin necesidad de pagar gestores ni caer en promesas engañosas.

Para 2026, varios registros negativos cumplirán su tiempo máximo de permanencia y deberán eliminarse automáticamente.

¿QUÉ DEUDAS DESAPARECEN DEL BURÓ DE CRÉDITO EN 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el tiempo que una deuda permanece registrada en el Buró de Crédito depende directamente del monto del adeudo, el cual se calcula en Unidades de Inversión (UDIS). Una vez cumplido ese plazo, la información negativa debe desaparecer, siempre y cuando no existan procesos legales o casos de fraude de por medio.

Para que un adeudo sea eliminado durante 2026, el conteo de años debió comenzar tiempo atrás. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece los siguientes plazos, cuyos efectos se reflejarán el próximo año:

Deudas menores a 25 UDIS (alrededor de 220 pesos): se eliminan después de un año.

se eliminan después de un año. Deudas de 25 a 500 UDIS (hasta aproximadamente 4 mil 400 pesos): se borran tras dos años; es decir, si el adeudo se originó en 2024, desaparecerá en 2026 .

se borran tras dos años; es decir, si el se originó en 2024, desaparecerá en . Deudas de 500 a mil UDIS (hasta cerca de 8 mil 800 pesos): permanecen cuatro años en el historial; por lo tanto, aquellas reportadas desde 2022 concluirán su ciclo en 2026.

En el caso de deudas mayores a mil UDIS, el registro puede mantenerse hasta seis años, siempre que no exista una demanda judicial en curso ni se haya determinado que hubo fraude. De cumplirse estas condiciones, también podrían eliminarse al término del plazo legal.

EL RIESGO DE LA "QUITA" Y SU IMPACTO EN TU HISTORIAL

Ante dificultades económicas, muchos usuarios optan por negociar una "quita", es decir, un acuerdo para pagar solo una parte del adeudo total. Aunque esta alternativa puede aliviar la presión financiera inmediata, la Condusef advierte que el historial crediticio queda marcado con la clave 97 (quebranto).

Este registro en rojo indica que la deuda no fue liquidada en su totalidad y funciona como una alerta para otras instituciones financieras, lo que puede complicar la obtención de nuevos créditos, tarjetas o financiamientos en el futuro.

Con información clara y decisiones responsables, el 2026 puede marcar el inicio de una recuperación financiera sólida y libre de engaños.