¿Qué es el gran encierro? Conoce esta tendencia que promete que alcanzarás tus metas financieras

A medida que el 2025 llega a su fin, una tendencia viral en TikTok está ganando popularidad por su enfoque en el bienestar personal y financiero: "El gran encierro". Este reto invita a los participantes a concentrarse intensamente en sus objetivos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, buscando cerrar el año con logros concretos en diferentes áreas de la vida.

UN ENFOQUE INTENSIVO PARA CUMPLIR METAS

"El gran encierro" no tiene reglas estrictas. La palabra "encierro" se refiere a la dedicación total a una tarea, similar a una especie de preparación anticipada para los propósitos de Año Nuevo. Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera y fundadora de Mind Money Balance, lo describe como "la hermana menor de los propósitos de Año Nuevo", ya que permite enfocarse en metas que tal vez quedaron pendientes a lo largo del año.

HISTORIAS DE PARTICIPANTES

Julissa Mercedes, de 28 años y residente de San Diego, se propuso durante el encierro desarrollar un fondo de emergencia de 2,500 dólares. Además, estableció objetivos personales como hacer un nuevo amigo, crear una rutina matutina y encontrar un nuevo pasatiempo. Según Mercedes, "tener algo de dinero líquido me hará sentir más segura", destacando cómo el reto puede combinar metas financieras con bienestar emocional y social.

RECOMENDACIONES DE EXPERTOS

Revise sus finanzas

Bryan-Podvin enfatiza la importancia de conocer el estado de las cuentas antes de fijar metas. Saber cuánto se gana y en qué se gasta cada mes es crucial para establecer objetivos alcanzables.

Establezca metas realistas

Ben Markley, educador en finanzas personales, sugiere que las metas deben ser alcanzables para evitar frustraciones. "Muchas personas se rinden cuando los objetivos son inalcanzables, o vuelven a sus hábitos normales al final del reto", explica. Establecer metas en equilibrio con el presupuesto y estilo de vida garantiza resultados más duraderos.

Desarrolle hábitos

El reto también se centra en crear hábitos sostenibles. Por ejemplo, si el objetivo es reducir gastos en comida para llevar, se recomienda aprender a cocinar comidas sencillas en casa. Herramientas como aplicaciones de seguimiento o recordatorios ayudan a mantener la constancia.

Encuentre apoyo y rendición de cuentas

Formar parte de una comunidad en redes sociales puede motivar y generar responsabilidad. Julissa Mercedes documenta su experiencia en TikTok, lo que le permite compartir su progreso y recibir apoyo de seguidores, reforzando su compromiso con los objetivos.

Reflexione sobre la relación con el dinero

Markley aconseja asignar un propósito específico a cada dólar, evitando gastar de forma automática y asegurando que el dinero se destine a lo que realmente importa. Revisar periódicamente hábitos de gasto ayuda a consolidar metas financieras a largo plazo.

No es obligatorio para todos

Aunque "El gran encierro" puede inspirar a muchas personas, no es necesario forzarse si no se adapta a su estilo de vida. Markley señala que existen múltiples caminos para alcanzar metas financieras y que la tendencia solo debe ser una herramienta, no una fuente de estrés adicional.