Uvas para fin de año: Profeco revela variedades, beneficios y precios para el 31 de diciembre

Las uvas se vuelven muy populares durante la última etapa del año, ya que, en México, una de las tradiciones más arraigadas para recibir el Año Nuevo consiste en comer 12 uvas al ritmo de las campanadas, donde cada una simboliza un deseo o propósito para el ciclo que comienza.

La historia de la uva en el país se remonta a la llegada de los misioneros españoles, quienes introdujeron y promovieron la viticultura.

Con el paso del tiempo, este fruto se consolidó como un producto fundamental no solo para el consumo fresco, sino también para la elaboración de vinos, destilados y derivados como jugos, conservas y vinagres.

BENEFICIOS DE COMER UVAS

Incluso sus semillas se aprovechan para producir aceite de pepita, ampliamente utilizado en la cocina y la cosmética.

De acuerdo con la Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor clasifica la uva según su uso y características.

La uva fruta se consume fresca, es más carnosa y puede encontrarse con o sin semilla. La uva pasa se obtiene mediante deshidratación, lo que concentra su sabor y nutrientes. Por su parte, la uva industrial es más ácida y se utiliza principalmente en la elaboración de vinos, jugos y jaleas.

Además de su simbolismo, la uva destaca por sus beneficios a la salud. Es un potente antioxidante, contiene fibra que actúa como laxante suave y aporta taninos y ácido cafeico, compuestos con propiedades bactericidas.

También es rica en hidratos de carbono de rápida asimilación, ideales para obtener energía inmediata.

En su perfil nutricional sobresalen minerales como potasio, magnesio y calcio, esenciales para la función muscular y cardiaca, así como ácido fólico y vitamina B6, claves para la formación de células sanguíneas y el buen funcionamiento cerebral.

En 2024, México produjo 499 mil 140 toneladas de uva, de las cuales la uva fruta representó el 79.6% de la producción nacional, confirmando su relevancia en el consumo cotidiano y estacional.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS DE LAS UVAS EN MÉXICO?

Durante el monitoreo realizado del 15 al 19 de diciembre, la uva globo o red globo registró un precio promedio de 89.57 pesos por kilo.

Los precios más bajos se encontraron desde 36.90 pesos en Saltillo, Coahuila, hasta 49.90 pesos en Cancún, Quintana Roo; mientras que los más altos superaron los 120 pesos en mercados de Campeche y la Ciudad de México.

La uva Thompson o blanca sin semilla tuvo un precio promedio de 102.17 pesos por kilo. Las opciones más accesibles rondaron entre 59.90 y 78.80 pesos en Baja California y Chihuahua, mientras que el precio máximo alcanzó los 160 pesos en mercados de Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

En cuanto a la uva roja sin semilla, el precio promedio fue de 90.67 pesos por kilo. Se encontraron ofertas desde 49.90 pesos en Cancún y 60 pesos en Morelia, Michoacán, mientras que los precios más elevados llegaron hasta 149 pesos en tiendas de Guanajuato y la Ciudad de México.

Así que, al elegir las uvas para despedir el año, conviene comparar precios, revisar la calidad... y pedir deseos con conocimiento de causa