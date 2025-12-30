Precio del dólar hoy martes 30 de diciembre: Peso arranca la última semana de 2025 con pérdidas

El peso mexicano inició la última semana del año con una jornada negativa frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la cautela de los mercados y los ajustes típicos de cierre de año. Aunque la moneda nacional registró pérdidas en el tipo de cambio, el billete verde continúa cotizándose por debajo de la barrera psicológica de los 18 pesos, nivel que analistas prevén se mantenga durante el arranque de 2026.

Para este martes 30 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México es de 17.96 pesos por unidad, en promedio, de acuerdo con operaciones bancarias. La jornada previa, correspondiente al lunes 29 de diciembre, el peso cerró con una depreciación de 0.42 por ciento, lo que representó una caída cercana a medio punto porcentual frente a la divisa estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes 29 de diciembre fue de 17.9682 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a que la cotización del dólar se mueve durante todo el día, el cierre operativo se ubicó en 17.97 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares, se ubicó en 17.9667 pesos por dólar para este martes 30 de diciembre de 2025.

En tanto, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.9042 pesos por divisa verde, también de acuerdo con información oficial del banco central.

Banxico recuerda que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 30 DE DICIEMBRE

Afirme : Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos Banco Azteca: Compra: 17.85 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 17.85 | Venta: 18.59 pesos Banorte : Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.65 | Venta: 18.25 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.10 | Venta: 18.24 pesos

Compra: 17.10 | Venta: 18.24 pesos Citibanamex : Compra: 17.42 | Venta: 18.42 pesos

: Compra: 17.42 | Venta: 18.42 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar una operación electrónica.