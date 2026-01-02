  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 2 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 2 de enero: Inicio de año positivo para el peso

A pesar de la falta de operaciones formales en el sistema financiero, el tipo de cambio se mantuvo estable y reflejó una fortaleza del peso mexicano

Ene. 02, 2026
Precio del dólar hoy viernes 2 de enero: Inicio de año positivo para el peso

El precio del dólar en México arrancó este viernes 2 de enero de 2026 con una cotización promedio de 17.92 pesos por billete verde, en una jornada marcada por el cierre de las instituciones bancarias debido al día feriado de Año Nuevo. A pesar de la falta de operaciones formales en el sistema financiero, el tipo de cambio se mantuvo estable y reflejó una fortaleza del peso mexicano, que volvió a ubicarse por debajo del umbral de las 18 unidades frente a la moneda estadounidense.

Al tratarse de un día de descanso obligatorio, el Banco de México (Banxico) no publicó el cierre oficial del tipo de cambio, ya que no hubo actividades en el sistema bancario. Sin embargo, debido a que el dólar se cotiza de manera continua en los mercados internacionales, el tipo de cambio cerró el jueves 1 de enero en 17.99 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico en días hábiles, se ubicó en 18.0012 pesos por dólar para este viernes 2 de enero.

Asimismo, el tipo de cambio establecido para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9528 pesos por divisa verde, según el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 2 DE ENERO

Estos son los precios de compra y venta del dólar en ventanilla bancaria este viernes 2 de enero:

  • Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 18.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.07 | Venta: 18.20 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.40 | Venta: 18.40 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar constantemente, por lo que su cotización podría variar al momento de realizar la operación en ventanilla o en línea, dependiendo de cada institución bancaria.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 1 de enero: Así inicia el peso este Año Nuevo 2026
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 1 de enero: Así inicia el peso este Año Nuevo 2026

Enero 01, 2026

La moneda nacional arranca este mes de manera sólida; además, no se esperan movimientos relevantes en el tipo de cambio por ser un día feriado

Precio del dólar hoy miércoles 31 de diciembre: El peso despide 2025 fuerte
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 31 de diciembre: El peso despide 2025 fuerte

Diciembre 31, 2025

El tipo de cambio se mantuvo por debajo de los 18 pesos por dólar, enviando una señal positiva para el inicio de 2026

¿Se puede cobrar un retiro sin tarjeta de BanCoppel en un cajero BBVA en México?
Finanzas

¿Se puede cobrar un retiro sin tarjeta de BanCoppel en un cajero BBVA en México?

Diciembre 30, 2025

Estas funciones dependen del banco de la cuenta y no suelen ser intercambiables entre instituciones