¿No te alcanza el dinero? Profeco revela su guía para el ahorro inteligente

Ahorrar puede parecer imposible cuando el ingreso apenas cubre los gastos del mes. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una guía práctica para ayudar a las personas a organizar su dinero y comenzar a ahorrar de forma realista, incluso con cantidades pequeñas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI, el 35.8 por ciento de la población adulta en México no ahorra. Ante este panorama, la Profeco propone un enfoque sencillo y alcanzable para mejorar la salud financiera personal.

GUÍA PARA EL AHORRO INTELIGENTE

Define metas claras para tu ahorro

El primer paso para ahorrar es tener objetivos bien definidos. No basta con decir "quiero ahorrar", sino que es necesario establecer metas específicas. La Profeco recomienda usar el método SMART, es decir, metas que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un plazo definido.

Por ejemplo, en lugar de una idea general, se sugiere plantear un objetivo concreto como crear un fondo de emergencias de 10 mil pesos en 10 meses, destinando mil pesos cada mes. Esto permite saber cuánto necesitas, cómo lograrlo y en qué tiempo.

Organiza tu dinero por prioridades

Una parte clave del ahorro inteligente es decidir a qué destinar el dinero y en qué proporción. La guía sugiere dividir el ahorro mensual en distintos conceptos, según las necesidades de cada persona, como fondo de emergencia, seguros, vacaciones, gastos escolares o imprevistos.

Asignar porcentajes a cada rubro ayuda a mantener el control y evita que todo el dinero se destine a un solo objetivo, dejando otros desprotegidos.

Lleva un seguimiento de tu progreso

Para no perder el rumbo, la Profeco recomienda crear un tablero de seguimiento mensual. En este registro puedes anotar cuánto ahorras cada mes y revisar si estás cumpliendo tus metas.

Este seguimiento permite hacer ajustes cuando cambian los ingresos o surgen nuevas prioridades. Revisarlo periódicamente ayuda a mantener la motivación y a no abandonar el plan.

Ahorra de forma constante, no solo lo que sobra

Uno de los errores más comunes es intentar ahorrar únicamente lo que queda al final del mes. La guía sugiere destinar una cantidad fija desde el inicio, aunque sea pequeña, y convertir el ahorro en un hábito.

Separar el ahorro como un gasto más dentro del presupuesto mensual aumenta las probabilidades de mantenerlo a largo plazo.

Elige dónde guardar tu dinero de forma segura

Guardar el dinero en casa o participar en tandas puede parecer práctico, pero implica riesgos y pérdida de valor por la inflación. La Profeco recomienda utilizar instituciones reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Entre las opciones están las cuentas de ahorro bancarias, que ofrecen seguridad y liquidez, así como instrumentos como Cetes, fondos de inversión o cuentas a plazo, que pueden generar rendimientos modestos. También se consideran alternativas las cooperativas y cajas de ahorro reguladas.

Apóyate en la tecnología y automatiza tu ahorro

Las aplicaciones de presupuesto y finanzas personales facilitan el control de ingresos y gastos. Además, si cuentas con una cuenta bancaria, puedes activar el ahorro automático para que cada mes se transfiera una cantidad fija a tu cuenta de ahorro sin que tengas que hacerlo manualmente.

Otro consejo clave es mantener el ahorro fuera de tu vista, en una cuenta distinta a la principal, para evitar la tentación de gastarlo.

Piensa en el ahorro a largo plazo

La Profeco también sugiere hacer aportaciones voluntarias a la cuenta de Afore. Estos recursos pueden utilizarse en caso de necesidad o servir como base para proyectos futuros, además de fortalecer el ahorro para el retiro.

La guía busca demostrar que ahorrar no es solo para quienes ganan más, sino una práctica posible con organización, constancia y decisiones informadas que permitan enfrentar imprevistos y cumplir metas financieras.