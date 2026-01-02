Estos son los juegos malditos más peligrosos del planeta ¿Te atreverías a jugarlos?

A lo largo de los años, diferentes culturas han creado juegos que, según leyendas urbanas y relatos populares, están asociados con sucesos paranormales, accidentes e incluso desapariciones. Aunque no existe evidencia científica que confirme sus supuestos efectos sobrenaturales, muchos de estos juegos son considerados peligrosos por el riesgo psicológico o físico que implican.

LOS JUEGOS MALDITOS MÁS CONOCIDOS Y TEMIDOS EN EL MUNDO

Hitori Kakurenbo

Originario de Japón, Hitori Kakurenbo, que significa "escondite solitario", es uno de los rituales urbanos más inquietantes. El juego consiste en crear un muñeco relleno con arroz, cabello u otros objetos personales, coserlo con hilo rojo y realizar una serie de pasos que supuestamente permiten que un espíritu lo posea. Aunque se trata de una leyenda, expertos advierten que el verdadero peligro está en la sugestión psicológica, el uso de objetos punzocortantes y el impacto emocional que puede provocar miedo intenso o ansiedad.

La Ouija

La Ouija es uno de los juegos más famosos y controversiales del mundo. Se utiliza una tabla con letras, números y la palabra "adiós", junto con un puntero que supuestamente es movido por entidades espirituales. Especialistas señalan que el verdadero peligro radica en la sugestión y el impacto psicológico, especialmente en personas vulnerables, ya que puede generar ansiedad intensa o episodios de estrés.

El juego del ascensor coreano

Originado en Corea del Sur, este ritual urbano indica que una persona debe subir y bajar en un elevador siguiendo una secuencia específica de pisos para "acceder a otra dimensión". Muchas versiones advierten no hablar ni interactuar con una figura femenina que aparece durante el proceso. Aunque claramente es una leyenda, el riesgo real está en intentar realizarlo en edificios reales, lo que puede provocar accidentes.

Bloody Mary

Bloody Mary es un juego tradicional que consiste en decir su nombre varias veces frente a un espejo, generalmente en un lugar oscuro. La leyenda afirma que al hacerlo se invoca a un espíritu vengativo. Psicólogos explican que el efecto del miedo, la oscuridad y la autosugestión pueden provocar alucinaciones visuales leves, especialmente en adolescentes y niños.

El ritual de los tres reyes

Este juego moderno de internet combina elementos de la Ouija y rituales simbólicos. Involucra espejos, velas, una habitación oscura y la supuesta interacción con entidades del subconsciente. Aunque no tiene bases sobrenaturales comprobadas, expertos advierten que puede ser peligroso para la salud mental, ya que fomenta estados de ansiedad, paranoia y miedo intenso.

¿POR QUÉ SE CONSIDERAN PELIGROSOS?

El principal riesgo de estos juegos no está en lo paranormal, sino en la sugestión psicológica, el miedo extremo y, en algunos casos, el peligro físico al realizarlos en condiciones inseguras. La exposición prolongada a este tipo de experiencias puede afectar el bienestar emocional, especialmente en personas jóvenes.

Aunque muchos de estos juegos forman parte del folclore moderno y el entretenimiento de terror, especialistas recomiendan no practicarlos, especialmente en grupo o de noche, y recordar que el miedo puede tener consecuencias reales en la mente y el cuerpo.