Messi impulsa la fama de su sobrina Morena: video cantando la hace viral

Lionel Messi volvió a demostrar el enorme impacto mediático que tiene en redes sociales, esta vez al compartir un momento familiar que catapultó a la fama a su sobrina.

El astro argentino publicó en sus historias de Instagram un video donde se ve a Morena Messi cantando y bailando en un karaoke durante una celebración de fin de año, lo que provocó una reacción inmediata entre millones de usuarios.

De acuerdo con medios argentinos, la joven es Morena Messi, de 18 años, hija de Rodrigo Messi, hermano mayor del futbolista, y de Florencia Parisi. En el video difundido por el capitán de la Selección Argentina, se la observa vestida de blanco, cantando con soltura y disfrutando del momento, algo que no sorprendió a quienes conocen su gusto por la música.

EL IMPACTO MEDIÁTICO DEL ASTRO ARGENTINO

El detalle clave fue que Lionel Messi etiquetó la cuenta de Instagram de su sobrina. En cuestión de minutos, Morena sumó más de 300 mil nuevos seguidores, confirmando el poder de alcance del campeón del mundo.

Actualmente, la joven ya acumula alrededor de 361 mil seguidores en Instagram, cifra que continúa en aumento tras la historia publicada por su tío.

El fenómeno no resulta menor si se considera que Lionel Messi es una de las personas más seguidas del planeta en esa red social, con más de 511 millones de seguidores, lo que da una idea clara de la proyección mediática que puede tener su sobrina al aparecer en sus publicaciones.

¿LA SOBRINA CONSENTIDA?

No es la primera vez que Morena acapara miradas. En diciembre de 2022, pocos días después de que Messi levantara la Copa del Mundo en Qatar, la joven celebró su fiesta de 15 años y sorprendió a los invitados al interpretar una canción, reafirmando su interés por el canto.

Como suele ocurrir con los contenidos virales, las reacciones en redes fueron diversas: miles de usuarios elogiaron su talento y carisma, mientras que otros se mostraron más críticos. Lo cierto es que, gracias a un simple video familiar, Morena Messi dio un salto inesperado a la popularidad digital.