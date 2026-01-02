Guacamaya sorprende al volar junto a ciclista en carretera, maravillando a miles en redes sociales | VIDEO

Un hecho poco común, digno de una postal mágica, se registró en las carreteras del departamento del Quindío, Colombia, donde una guacamaya protagonizó una escena que ha cautivado a miles de personas en redes sociales. El ave fue captada volando a la par de un ciclista durante varios metros, en una muestra sorprendente de convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

El episodio ocurrió en la mañana del 31 de diciembre, cuando Diego Pescador, ciclista del Team Movistar, realizaba su entrenamiento habitual por la vía que conecta con el municipio de Calarcá. De manera inesperada, una guacamaya de intensos colores —azul en el lomo y amarillo en el pecho— apareció a su lado y comenzó a acompañarlo en pleno recorrido.

Testigos del momento, entre peatones y conductores que transitaban por el sector, observaron con asombro cómo el ave volaba con precisión junto al deportista, manteniendo la velocidad e incluso adelantándolo en algunos tramos, sin que se produjera ningún incidente.

EL VIDEO QUE DESPERTÓ ASOMBRO Y DUDAS

La escena fue compartida en la cuenta de Instagram Quindío Ciclismo, donde rápidamente se viralizó. La grabación generó miles de reacciones y comentarios, despertando tanto admiración como escepticismo, ya que algunos usuarios llegaron a cuestionar si se trataba de un video creado con inteligencia artificial.

No obstante, hasta ahora no existe ninguna desmentida que ponga en duda su autenticidad. Por el contrario, entre los miles de comentarios destaca el de Lucy Gómez Rayo, quien aseguró ser la dueña del ave, llamada "Lupe", y explicó que el comportamiento del animal es habitual en la zona.

"Lupe es libre, feliz y está en su hábitat. Muchos no creen que sea real, pero quienes convivimos con ella sabemos que lo es", escribió la mujer, agradeciendo además que se haya registrado el momento.

"LUPE", LA GUACAMAYA QUE YA ES FAMOSA ENTRE CICLISTAS

Para quienes aún mantienen dudas, Gómez Rayo ha compartido en su cuenta personal múltiples videos grabados a lo largo de meses e incluso años, donde se observa a "Lupe" acompañándola durante sus recorridos en bicicleta por la misma carretera.

Gracias a estas apariciones constantes, la guacamaya se ha convertido en un personaje conocido entre los ciclistas de Calarcá, quienes aseguran que el ave suele volar bajo y acercarse a quienes transitan por la vía.

"Es muy social y juguetona. Si pasan por el sector, tengan cuidado porque le gusta acompañar a los ciclistas", comentó otro usuario familiarizado con la presencia del animal.

El extraordinario encuentro no solo dejó un recuerdo inolvidable para quienes lo presenciaron, sino que también volvió a poner en evidencia la relación especial que, en algunos rincones de Colombia, se mantiene con la fauna silvestre.