VIDEO | Así se vio el Ángel de la Independencia durante el sismo del 2 de enero

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, sacudió diversas regiones del país y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, provocando evacuaciones preventivas y momentos de tensión entre la población.

El movimiento telúrico quedó registrado incluso durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue suspendida momentáneamente mientras se aplicaban los protocolos de seguridad en Palacio Nacional.

En redes sociales, usuarios compartieron videos, testimonios y reacciones que fueron desde el nerviosismo y el susto inicial hasta el reconocimiento por la rápida activación de la alerta sísmica, que permitió a miles de personas resguardarse oportunamente.

ASÍ SE MOVIÓ EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA DURANTE EL SISMO

En #Iztacalco sin daños ni contratiempos después del #temblor (con intensidad de 6.5), es lo que reportó la autoridad local y la Policía Ciudad de México después de realizar recorridos y "activar los protocolos" para estos casos...https://t.co/YwGl3r8CiM pic.twitter.com/0KGcb5VnQV — Iztacalco Noticias (@iztacalconews) January 2, 2026

Entre las imágenes que circulan en redes, se observa el Ángel de la Independencia moviéndose durante el sismo registrado la mañana de este viernes 2 de enero, sacudiendo buena parte del centro y sur del país y activando la alerta sísmica en la Ciudad de México.

En los videos compartidos en plataformas como X, Instagram y TikTok, se observa cómo la emblemática escultura ubicada sobre Paseo de la Reforma presenta un movimiento perceptible, especialmente en la figura del ángel y en la columna que la sostiene.

Asi se movió el ángel de la independencia durante el #Temblor de 6.5 con epicentro en #SanMarcos #Guerrero

Que tuvo apercibimiento en la #CDMX pic.twitter.com/1ge7My3pYj — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 2, 2026

Las tomas, captadas desde distintos puntos de la capital, generaron reacciones inmediatas entre usuarios que expresaron desde sorpresa y nerviosismo hasta alivio al confirmar que el monumento no sufrió daños visibles.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico fue lo suficientemente intenso para ser percibido con claridad en la Ciudad de México, donde la alerta sísmica se activó con varios segundos de anticipación, permitiendo a miles de personas evacuar edificios y seguir los protocolos de seguridad.

Las imágenes del Ángel de la Independencia durante el temblor no tardaron en convertirse en tendencia, ya que este monumento es considerado un símbolo histórico y emocional para la capital.

Cada vez que ocurre un sismo relevante, su estado estructural suele ser motivo de atención pública, especialmente tras los antecedentes de daños sufridos en movimientos telúricos pasados.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han reportado afectaciones estructurales en el monumento ni en su entorno inmediato.

Sin embargo, se informó que se realizarán revisiones preventivas como parte de los protocolos habituales posteriores a un sismo de esta magnitud. Protección Civil de la Ciudad de México también indicó que se mantienen recorridos de supervisión para descartar daños en inmuebles y vialidades.