Así se vivió el sismo en centro de México este 2 de enero l VIDEO

Un sismo se registró la mañana de este viernes 2 de enero y fue percibido en diversas zonas del centro del país, lo que provocó la activación de la alerta sísmica en varias entidades, incluida la Ciudad de México. El movimiento generó alarma entre la población y obligó a la aplicación inmediata de protocolos de seguridad, aunque hasta el momento no se reportan daños graves ni víctimas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió durante las primeras horas del día y fue lo suficientemente fuerte para ser sentido en distintos estados. Autoridades federales y locales comenzaron de inmediato con labores de monitoreo y evaluación para descartar afectaciones.

En la Ciudad de México, la alerta sísmica sonó con anticipación, lo que permitió que miles de personas evacuaran viviendas, oficinas y edificios públicos de forma ordenada. En varias zonas, habitantes salieron a calles y puntos de reunión mientras se suspendían momentáneamente actividades cotidianas.

Usuarios en redes sociales compartieron videos y mensajes describiendo la intensidad del movimiento, así como el tiempo que duró la alerta. En algunas alcaldías se reportaron cortes momentáneos de energía y fallas en el servicio de telefonía, aunque estos se restablecieron poco después.

ACCIONES DE AUTORIDADES Y REVISIONES PREVENTIVAS

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se activaron los protocolos de emergencia y que cuerpos de Protección Civil, policías y personal de emergencias realizaron recorridos para revisar posibles daños estructurales. Se llevaron a cabo inspecciones en hospitales, escuelas, líneas del Metro y edificios públicos.

A nivel federal, autoridades indicaron que se mantiene vigilancia constante ante posibles réplicas. En estados del centro del país, los gobiernos locales también desplegaron brigadas para verificar inmuebles y atender reportes ciudadanos.

El movimiento telúrico fue perceptible en entidades como Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Guerrero, donde algunos habitantes reportaron sacudidas fuertes. En varias regiones se activaron protocolos municipales y se pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Aunque no se han registrado afectaciones mayores, las autoridades reiteraron el llamado a conservar la calma, revisar planes familiares de protección civil y atender únicamente información confirmada, mientras continúan las evaluaciones tras el sismo ocurrido este 2 de enero.