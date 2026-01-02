  • 24° C
Nacional / México

Sismo activa alerta sísmica en CDMX durante la mañanera de Sheinbaum | VIDEO

Un sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México la mañana de este viernes

Ene. 02, 2026
La mañana de este viernes 2 de enero, la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México minutos antes de las 8:00 horas, sorprendiendo a miles de capitalinos y obligando a suspender momentáneamente la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se llevaba a cabo en Palacio Nacional.

El aviso preventivo permitió a la población seguir los protocolos de seguridad antes de que el movimiento telúrico fuera perceptible en distintas zonas del centro del país.

SISMO EN GUERRERO 

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 7:58 horas, con una magnitud de 6.5 y epicentro en las inmediaciones del municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero.

Inicialmente, el organismo reportó que el movimiento se localizó a 15 kilómetros de dicha localidad, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, aunque minutos más tarde precisó que el epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos.

SISMO ACTIVA ALERTA SÍSMICA EN CDMX 

Ante la activación de la alerta sísmica, la conferencia presidencial fue interrumpida para que funcionarios, reporteros y personal del recinto histórico se resguardaran conforme a los lineamientos de Protección Civil.

Tras reanudarse la "mañanera", la presidenta Claudia Sheinbaum informó que estableció comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le indicó de manera preliminar que no se reportaban daños ni personas lesionadas en la entidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, señaló que tras la alerta sísmica se activó el protocolo de seguridad, que incluyó el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndor para la supervisión de la capital. Sheinbaum Pardo agregó que, hasta ese momento, tampoco se tenían reportes de daños en la Ciudad de México.

Diecisiete minutos después de la activación de la alerta, el Sismológico Nacional precisó que el sensor más cercano, ubicado en la costa de Guerrero a 10 kilómetros al oeste de San Marcos, fue el que detectó los movimientos que originaron el aviso preventivo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

