Estos son los productos de la canasta básica que el Gobierno federal exentó de aranceles durante 2026

Con el objetivo de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias, el Gobierno federal publicó un decreto mediante el cual se exenta del pago de arancel de importación a 21 productos de la canasta básica y a cinco insumos considerados estratégicos. La medida forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) y estará vigente durante todo el año 2026.

LA EXENCIÓN ENTRA EN VIGOR EN 2026

De acuerdo con el decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación, la exención de aranceles comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.

El Gobierno explicó que esta decisión busca dar continuidad a las acciones destinadas a contrarrestar la presión inflacionaria, al mismo tiempo que se alinean con el Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la soberanía alimentaria e impulsar la comercialización de productos nacionales.

PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA INCLUIDOS

Entre los productos beneficiados por esta medida se encuentran insumos clave para la elaboración de alimentos de consumo diario. La lista contempla, entre otros, carne de ave, pescado, huevo, verduras, frutas, así como acero y productos laminados utilizados en distintas etapas de la cadena productiva.

Estos artículos forman parte de los bienes esenciales que impactan directamente en el precio final de los alimentos que llegan a los hogares.

OTROS INSUMOS ESTRATÉGICOS EXENTOS

Además de los productos alimentarios, el decreto incluye la exención de aranceles para otros artículos considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran redes confeccionadas para la pesca, flotadores o boyas, cordeles, cuerdas y cordajes, así como sulfato de amonio.

Las autoridades precisaron que estas facilidades se aplicarán sin afectar la protección sanitaria ni los estándares de inocuidad alimentaria establecidos por la ley.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA EXENCIÓN

El Gobierno federal indicó que las empresas importadoras interesadas deberán estar inscritas en el Padrón de Importadores de Productos de la Canasta Básica. Además, deberán acreditar que celebraron contratos de compra entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para la adquisición de las mercancías exentas.

Como condición adicional, las compañías tendrán que presentar dichos contratos ante el Servicio de Administración Tributaria, junto con las órdenes de compra correspondientes, a más tardar el 9 de enero de 2026.

UNA MEDIDA CONTRA LA CARESTÍA

Con esta acción, el Gobierno busca reducir costos de importación y evitar incrementos en los precios de productos esenciales. La exención de aranceles se perfila como una de las principales herramientas para enfrentar la inflación durante 2026 y garantizar el abasto de alimentos básicos en el país.