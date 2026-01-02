  • 24° C
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 2 de enero de 2026

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Ene. 02, 2026
Políticaeconomíacultura y la nota policiaca, en Sonora a Diario.

Estas son las ventajas de los juegos de mesa sobre las pantallas
Viral

Estas son las ventajas de los juegos de mesa sobre las pantallas

Enero 02, 2026

Especialistas coinciden en que sentarse alrededor de un tablero puede aportar experiencias que las pantallas no siempre logran replicar

Autor de Evangelion defiende a la IA y asegura que su uso para escribir anime es inevitable
Viral

Autor de Evangelion defiende a la IA y asegura que su uso para escribir anime es inevitable

Enero 01, 2026

El artista aseguró que el uso de la IA en procesos creativos, incluida la escritura, es algo que los estudios y autores deberán aceptar, les guste o no

Resaca: ¿qué pasa si los síntomas duran más tiempo?
Viral

Resaca: ¿qué pasa si los síntomas duran más tiempo?

Enero 01, 2026

Cuando hay consumo de alcohol excesivo el cuerpo activa mecanismos que a veces no son muy agradables