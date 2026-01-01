Autor de Evangelion defiende a la IA y asegura que su uso para escribir anime es inevitable

El debate sobre la inteligencia artificial dentro de la industria del anime continúa generando posturas encontradas, pero una de las voces más influyentes de la animación japonesa considera que el camino ya está marcado. Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion, aseguró que el uso de la IA en procesos creativos, incluida la escritura, es algo que los estudios y autores deberán aceptar, les guste o no.

UNA POSTURA DIRECTA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Las declaraciones de Anno llegan en un contexto de creciente preocupación entre animadores, guionistas y actores de voz, quienes ven en la inteligencia artificial una amenaza para el empleo creativo. Sin embargo, el director japonés fue claro al señalar que su postura no nace del entusiasmo, sino del reconocimiento de una realidad tecnológica que ya no puede revertirse.

Durante una entrevista con Forbes Japan, Anno explicó que la IA ha alcanzado un nivel de desarrollo que la vuelve imposible de ignorar dentro de la producción de anime. Desde su punto de vista, la industria no tiene otra opción más que aprender a convivir con ella.

"NO TENEMOS OPCIÓN" FRENTE AL AVANCE TECNOLÓGICO

Para el creador de Evangelion, el hecho de que la inteligencia artificial ya exista y sea eficiente la convierte en una herramienta inevitable. Aceptó que su implementación genera temor, sobre todo por la posible pérdida de empleos creativos, pero consideró que este escenario podría terminar siendo aceptado con el tiempo, como ha ocurrido con otras innovaciones.

Una de sus declaraciones más controversiales fue afirmar que, en muchos casos, sería difícil distinguir entre un guion escrito por una persona y uno generado por una IA. Según Anno, ambos procesos se basan en recopilar referencias, analizarlas y reorganizarlas, una comparación que ha generado incomodidad entre quienes defienden la escritura como un acto profundamente humano.

EL PARALELO CON EL CGI Y LA VISIÓN DE TAKASHI YAMAZAKI

En la misma conversación participó Takashi Yamazaki, director de Godzilla Minus One, quien comparó el rechazo actual hacia la IA con la desconfianza que existía cuando el CGI comenzó a reemplazar técnicas tradicionales como las miniaturas.

Yamazaki recordó que, en su momento, muchos especialistas veían los efectos digitales como un atajo barato. Con el paso del tiempo, el CGI se consolidó como una herramienta esencial sin eliminar la necesidad del talento y el esfuerzo creativo. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial no garantiza resultados de calidad por sí sola, ni sustituye el criterio humano.

DERECHOS DE AUTOR Y LÍMITES NECESARIOS

Aunque Anno se mostró abierto al uso de la IA, también subrayó la importancia de establecer reglas claras, especialmente en materia de derechos de autor. Señaló que la tecnología no debe usarse sin control y que el respeto al copyright sigue siendo fundamental.

Como ejemplo, mencionó que un estudio podría entrenar una IA únicamente con su propio material, como el archivo histórico de Godzilla en el caso de Toho, sin infringir derechos. En ese escenario, explicó, no habría bases legales para una queja, ya que se trataría de propiedad intelectual propia.

LA RESPONSABILIDAD SIGUE SIENDO HUMANA

Para el director de Evangelion, la mayor limitación de la inteligencia artificial no está en su capacidad para generar textos o imágenes, sino en la falta de juicio artístico y responsabilidad. Aunque una máquina pueda producir múltiples versiones de una escena en poco tiempo, alguien debe decidir cuál funciona y asumir la reacción del público.

En ese sentido, Anno sostuvo que la responsabilidad final siempre recaerá en las personas. Sus declaraciones no ponen fin al debate, pero sí dejan claro que la discusión ya no gira en torno a si la IA debe existir en el anime, sino a cómo se regulará y qué papel real tendrán los creadores humanos en una industria que avanza, inevitablemente, hacia ese futuro.