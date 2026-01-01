VIDEO | Joven sale con maleta en fiesta de Año Nuevo y corre por balazos al aire

Un video compartido en TikTok se volvió viral luego de la celebración del Año Nuevo 2026, donde muchos mexicanos llevan a cabo rituales para atraer propósitos concretos en este próximo ciclo.

Sin embargo, además de las risas, este video ha puesto en evidencia una de las contradicciones más preocupantes de estos festejos en México: la convivencia entre rituales decembrinos y prácticas peligrosas que, año con año, cobran víctimas.

JOVEN SALE CON MALETA Y SE LLEVA EL PRIMER SUSTO DEL AÑO

La grabación muestra el momento en que un joven sale a la calle con una maleta para cumplir el tradicional ritual de atraer viajes en el año que comienza, pero termina llevándose “el primer susto del año” al escuchar lo que parecen ser detonaciones de arma de fuego.

El clip de TikTok, publicado por el usuario Ignacio Ramiro (@.papiijuancho.), fue grabado durante la madrugada del 1 de enero.

En pocos segundos, el video logra resumir una escena tan cotidiana como alarmante: el entusiasmo inicial del protagonista, la confusión al escuchar los ruidos y la reacción inmediata de regresar corriendo, dejando atrás la maleta y cualquier intención de completar el ritual.

La publicación se volvió viral rápidamente, superando las 475 mil reproducciones y acumulando casi 2 mil comentarios en menos de 24 horas. Las reacciones mezclan humor, ironía y una preocupación que muchos mexicanos reconocen como parte de su realidad.

MILES DE COMENTARIOS SOBRE LOS BALAZOS AL AIRE

Comentarios como “íralo, llegó hasta Culiacán” o “córrele chavito que esos ya no son cuetes” reflejan cómo el ingenio popular convive con el miedo normalizado a no saber si los ruidos festivos son fuegos artificiales o balazos al aire.

Otros usuarios señalaron lo complicado que resulta distinguir entre ambos sonidos en varias colonias del país, especialmente durante fechas festivas.

Aunque los comentarios arrancan risas, el trasfondo es serio: los disparos al aire siguen siendo una práctica recurrente pese a las prohibiciones legales y a las campañas de concientización que advierten sobre sus consecuencias.

Cada año, autoridades y organizaciones civiles recuerdan que las balas disparadas al aire no desaparecen; caen y pueden causar lesiones graves o incluso la muerte de personas que no tienen ninguna relación con la celebración.

Aun así, los reportes de heridos y fallecidos por esta causa continúan repitiéndose, convirtiendo una supuesta tradición en un riesgo real para la integridad de la población.

¿POR QUÉ SE SALE CON MALETA DURANTE CUANDO LLEGA EL AÑO NUEVO?

El ritual de salir con una maleta durante los primeros minutos del Año Nuevo, popular en México y otros países de Latinoamérica como Colombia, simboliza el deseo de viajar y vivir nuevas experiencias.

Sin embargo, el video viral evidencia los contrastes de las celebraciones en distintos contextos urbanos, donde la esperanza de un mejor año se enfrenta, de golpe, a prácticas que ponen en peligro vidas.