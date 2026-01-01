  • 24° C
Conoce el YearCompass antes de hacer tus propósitos, ¿por qué tantos lo usan para empezar bien el año?

Esta guía invita a detenerse un momento para pensar en lo que dejó el año anterior, aprender de lo vivido y organizar mejor los planes personales

Ene. 01, 2026
El YearCompass es un cuaderno que muchas personas utilizan al inicio del año para reflexionar sobre lo vivido y organizar sus metas personales
Cada inicio de año trae consigo propósitosexpectativas y el deseo de hacer cambios. En medio de agendas saturadas y metas poco claras, el YearCompass ha ganado popularidad como una herramienta de reflexión personal que ayuda a mirar hacia atrás y, al mismo tiempo, planear el futuro con mayor conciencia. Se trata de un cuaderno gratuito que invita a detenerse, analizar lo vivido y definir con intención el rumbo del nuevo año.

¿Qué es el YearCompass y de dónde surge?

Es un cuaderno de trabajo diseñado para realizar una revisión personal del año que termina y establecer metas para el siguiente. Fue creado en Hungría por un grupo de jóvenes que buscaban una alternativa sencilla y profunda a los típicos propósitos de Año Nuevo. Con el tiempo, el proyecto creció y actualmente está disponible en más de 50 idiomas, incluido el español, lo puedes encontrar entrando a la página oficial.

La herramienta se descarga de manera gratuita y puede completarse de forma individual o en grupo. No se trata de un test ni de un método terapéutico, sino de una guía estructurada que ayuda a reflexionar a través de preguntas claras y ejercicios breves, enfocados en experiencias reales del año vivido.

UN EJERCICIO PARA CERRAR CICLOS Y APRENDER DEL PASADO

La primera parte del YearCompass está dedicada a mirar el año que concluye. A través de distintas preguntas, invita a recordar momentos importanteslogrosretospersonas clave y situaciones que dejaron aprendizaje. El objetivo no es juzgar, sino comprender lo que se vivió y reconocer tanto lo positivo como lo difícil.

Permite identificar patrones, emociones recurrentes y decisiones que marcaron el año. Para muchas personas, esta etapa resulta útil para soltar culpas, agradecer avances y cerrar ciclos pendientes antes de comenzar uno nuevo. También ayuda a reconocer qué áreas de la vida necesitan mayor atención, como la salud, las relaciones, el trabajo o el bienestar emocional.

PLANEAR EL NUEVO AÑO CON INTENCIÓN Y REALISMO

La segunda parte del YearCompass se enfoca en el año que comienza. A diferencia de los propósitos tradicionales, aquí se invita a plantear metas realistas y alineadas con los valores personales. Las preguntas ayudan a definir qué se desea cambiar, qué se quiere conservar y qué hábitos sería importante desarrollar.

El cuaderno propone visualizar cómo se quiere vivir el año, qué tipo de persona se desea ser y qué acciones concretas pueden acercar a ese ideal. Esto permite que las metas no se queden solo en deseos, sino que se transformen en planes más claros y alcanzables.

No promete cambios inmediatos, pero sí ofrece un espacio de pausa y reflexión que puede marcar la diferencia en la forma de iniciar el año. En un contexto donde todo avanza rápido, tomarse unas horas para pensar con calma puede ser el primer paso para un año más consciente y enfocado.

Fernanda Rodríguez
